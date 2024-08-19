Τα άσχημα νέα δεν έχουν τέλος για την οικογένεια Γιαβούζογλου. Μετά τις αποκαλύψεις του Τιμούρ, την αναστάτωση στο νοσοκομείο και την ανακοίνωση της Μπαχάρ ότι θέλει διαζύγιο, ένα ακόμη τραγικό γεγονός χτυπά την οικογένεια…

Νέο επεισόδιο της σειράς του ΣΚΑΪ, «Bahar-Καινούργια Αρχή», απόψε στις 21.00.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο:

Τα τελευταία γεγονότα ανάμεσα σε Τιμούρ και Μπαχάρ έχουν επηρεάσει αρνητικά και τα δύο παιδιά τους. Μετά την Ουμάι, που έχει αλλάξει η συμπεριφορά της και έχουν πέσει οι βαθμοί της στο σχολείο και ο αδερφός της, ο Αζίζ Ουράς, είναι σε άσχημη κατάσταση. Οι πολλές ώρες συνεχόμενης εργασίας τον έχουν φέρει στα πρόθυρα της υπερκόπωσης και είναι μάλλον θέμα χρόνου να κάνει κάποιο μεγάλο λάθος. Ο Τιμούρ κάνει την έκπληξη, αφού αλλάζει την στάση του και φαίνεται πως στηρίζει ειλικρινά τα όνειρα της κόρης του ενώ δίνει περιθώρια στον γιο του για να ξεκουραστεί, αντί να τον πιέζει στο νοσοκομείο.

Μία γυναίκα μπαίνει αναπάντεχα στη ζωή του Εβρέν. Είναι όντως τυχαία η συνάντησή τους, όπως υποστηρίζει η ίδια ή κρύβει κάτι άλλο;

Τέλος, βγαίνουν τα αποτελέσματα και της μητέρας της Μπαχάρ και της μητέρας του Τιμούρ. Για την πρώτη, ευτυχώς, τα νέα είναι ευχάριστα, η κα Νεβρά όμως αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας. Ο πανικός την κυριεύει, ενώ ο Τιμούρ, η Μπαχάρ και ο Εβρέν προσπαθούν να την καθησυχάσουν.

Πρωταγωνιστούν: Demet Evgar (Μπαχάρ), Buğra Gülsoy (Εβρέν), Mehmet Yılmaz Ak (Τιμούρ), Hatice Aslan (Νεβρά), Ecem Özkaya (Ρενγκίν), Füsun Demirel (Γκιουλτσέκ), Elit Andaç Çam (Τσαγλά), Demirhan Demircioğlu (Αζίζ Ουράς), Nil Sude Albayrak (Σερέν), Alisa Sezen Sever (Ουμάι), Hasan Şahintürk (Ρεχά)

Σενάριο: Ayça Üzüm

Σκηνοθεσία: Neslihan Yeşilyurt

BAHAR - ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΗ

Δευτέρα με Παρασκευή στις 21.00, στον ΣΚΑÏ

