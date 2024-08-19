Καλομοίρα: Φωτογραφίζει άντρα και παιδιά στη θάλασσα της Μυκόνου

Κάθε χρόνο η Καλομοίρα με τον σύζυγό της Γιώργο Μπούσαλη και τα τρία τους παιδιά περνάνε το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού στην Ελλάδα. Η τραγουδίστρια και ο άντρας της λατρεύουν τον τόπο της καταγωγής τους και θέλουν και τα παιδιά τους να μεγαλώσουν αγαπώντας την Ελλάδα και γνωρίζοντας τις ομορφιές της.

Έτσι φροντίζουν να επισκέπτονται συχνά τη χώρα μας. Εδώ μάλιστα γιορτάζουν κάθε χρόνο και τα γενέθλια της μικρής τους κόρης που πέφτουν καλοκαίρι ενώ εκτός από τα κοσμικά μέρη καιτα νησιά συνηθίζουν να επισκέπτονται και την Πελοπόννησο που βρίσκεται το χωριό της καταγωγής της.

Το μεγαλύτερο μέρος του φετινού καλοκαιριού πάντως το έχουν περάσει με τους κουμπάρους τους Μαριέττα Χρουσαλά και Λέοντα Πατίτσα στη Μύκονο. Εκεί τους πέτυχε και ο φωτογραφικός φακός να απολαμβάνουν τη θάλασσα στο Καλό Λιβάδι.

Ο Γιώργος και τα δίδυμα αγόρια τους γιατί η κόρη τους δεν ήταν κοντά και η Καλομοίρα έμεινε έξω από το νερό βγάζοντας τον άντρα της και τα παιδιά της φωτογραφίες με το κινητό. Κι απ' ότι είδαμε μάλλον αποφεύγει και τον ήλιο προστατεύοντας το δέρμα της γιατί δεν έχει μαυρίσει και φορούσε καπέλο για να κάνει σκιά στο πρόσωπο.

Προηγούμενο Επόμενο

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.