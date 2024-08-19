Power of Love: Η Σωτηρία ανοίγει την καρδιά της - Δείτε το trailer

Η είσοδος της Αλεξάνδρας στο Power of Love, κατέληξε σε ραντεβού με τον Νίκο αφού ήταν το αγόρι του οποίου η απάντηση στην ερώτηση: «τι είναι αγάπη;» ήταν πιο κοντά στη δική της. Η Σωτηρία δεν ένιωσε καλά με αυτό το ραντεβού ο Πρόδρομος όμως από την άλλη πλευρά παραδέχτηκε πως θα ήθελε να χωρίσει η Σωτηρία...

Στο ραντεβού της Αλεξάνδρας με τον Νίκο εκείνος προσπαθεί να τη χαλαρώσει και να την κάνει να αισθανθεί όμορφα. Στη συνέχεια, η Αλεξάνδρα γνωρίζει τα κορίτσια και μοιράζεται μαζί τους τις εντυπώσεις της από το πρώτο ραντεβού με τον Νίκο!

Η Σωτηρία συναντά στο Κόκκινο Δωμάτιο την Κατερίνα Καραβάτου. Η σημασία του αδελφού της στη ζωή της, η σχέση της με τον πατέρα της, η ανάγκη της να νιώθει ανεξάρτητη και η πιο σημαντική σχέση της ζωής της είναι όλα όσα αποφασίζει να μοιραστεί σε μία συγκινητική εξομολόγηση...

Αγόρια και κορίτσια βγαίνουν στον κήπο και παίζουν με την Κατερίνα Καραβάτου ένα παιχνίδι για την αλήθεια και το ψέμα με έπαθλο ένα ραντεβού! Ποιος ή ποια θα κερδίσει;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.