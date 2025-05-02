Γαρυφαλιά Καληφώνη: Το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε στο Παρίσι και την έκανε να φοράει ζιβάγκο

H Γαρυφαλιά Καληφώνη είναι τόσο ευτυχισμένη που βρίσκεται στην πόλη των ονείρων της με τον άντρα των ονείρων της, Χρήστο Μάστορα, που σίγουρα δεν άφησε τίποτα να της χαλάσει τη διάθεση.

Το ζευγάρι από την Κυριακή που πέταξε από το Λονδίνο -όπου ήταν πριν για την πρεμιέρα της ταινίας Stelios (δηλαδή της ταινίας "Υπάρχω")- δεν χορταίνει τις βόλτες στην πόλη του φωτός και των ερωτευμένων.

Φυσικά πέρασαν από τον Πύργο του Άιφελ πίνοντας σαμπάνια από κάτω του, ανέβηκαν στην Μονμάρτη και τη Sacre Coeur απολαμβάνοντας τη μαγευτική θέα και τους πλανόδιους μουσικούς που πάντα παίζουν εκεί. Βόλταραν στη γειτονική και ατμοσφαιρική Place Tertre με τους παραδοσιακούς ζωγράφους, πήγαν στις Βερσαλίες και γενικά περνάνε τέλεια.

Μέχρι που η Γαρυφαλιά βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο πρόβλημα. Ξαφνικά γέμισε κοκκινίλες σε όλο της το μπούστο...

Όχι, δεν πέθαινε... Τα ανοιχτά μπλουζάκια που φορούσε σε όλες τις βόλτες τους και η πολύωρη έκθεση στον ήλιο στο λευκό -μετά τον χειμώνα- δέρμα της δημιούργησαν φωτοαλλεργία και το δέρμα αντέδρασε στην πολύωρη και ξαφνική έκθεση στον ήλιο. Όχι κάτι σοβαρό, αλλά σίγουρα ενοχλητικό.

Και σίγουρα ήθελε μια προσοχή από εκεί και πέρα για να ηρεμήσει και να επανέλθει στο φυσιολογικό. Γι' αυτό και χτες η Γαρυφαλιά στις βόλτες τους στο Τροκαντερό, ακριβώς απέναντι δηλαδή από τον Πύργο του Άιφελ στην άλλη όχθη του Σηκουάνα, φόρεσε αμάνικο ζιβάγκο. Γιατί τώρα, αλλά και όταν θα ξεκινήσει τα πρώτα μπάνια στη θάλασσα, θα πρέπει να είναι προσεχτική.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.