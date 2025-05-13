Γιώργος Χρυσοστόμου: Ο επικίνδυνος εθισμός του στο μεταμεσονύκτιο φαγητό

Μια μορφή βουλιμίας περιέγραψε ότι είχε ο ηθοποιός Γιώργος Χρυσοστόμου μιλώντας στην εκπομπή Στούντιο 4 της ΕΡΤ. Όπως περιέγραφε, έκανε νυχτερινές "επιθέσεις" στο ψυγείο που του έφεραν πρόβλημα στο στομάχι καθώς έτρωγε ό,τι έβρισκε.

«Προσπάθησα να παλέψω έναν δαίμονα που λέγεται “μετά τη μία το βράδυ”. Μετά την παράσταση μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο, παθαίνω κάτι που έχει να κάνει με την ψυχή ως επί το πλείστον, δεν έχει να κάνει με πείνα. Τρώω μετά την παράσταση και μετά ξεκινούσε μια "επίθεση" ανά μιάμιση - δύο ώρες. Άρχισα να τρώω ό,τι είχε μέσα το ψυγείο μου. Μετά άρχισα να έχω άδειο το ψυγείο και να τρώω ό,τι έχουν μέσα τα ντουλάπια. Θα με κοροϊδέψουν αλλά θα το πω, δεν με πειράζει. Κάποια στιγμή είχα ανοίξει ένα πελτέ ντομάτας, είχε γίνει μέσα στον ύπνο μου, το είχα αλείψει πάνω στο ψωμί».

Ο ηθοποιός εξήγησε πώς το αντιμετώπισε αλλά και τα συμπτώματα στέρησης που του γεννήθηκαν:

«Πρέπει να το εκλογικεύσεις, δεν μπορείς να το πας γενικώς. Είχα όλα τα συμπτώματα του εθισμού, είναι η κίνηση.

Κάποια στιγμή μου έκανε παλινδρομήσεις όλο αυτό, άρχισε να γίνεται επικίνδυνο και για την ηλικία μου. Προσπάθησα. Μου έκανε όμως και ο εαυτός μου ένα πολύ περίεργο κόλπο, μου έλεγε: "αν δεν φας, δεν θα κοιμηθείς". Είπα: "ωραία, πάμε". Κρατήθηκα, για να σταματήσει αυτή η συνήθεια 20ετίας. Μια φορά έμεινα ξύπνιος μέχρι τις 7 το πρωί.

Αυτό κράτησε 3 εβδομάδες. Με έπιανε ένα σβήνω – πεινάω. Ήταν μια συνήθεια 20ετίας. Έχει να κάνει με το ότι δουλεύεις νύχτα και το σώμα θυμάται. Είναι μια μνήμη που το σώμα κρατάει».

Ο Γιώργος Χρυσοστόμου περιέγραψε πώς το πρόβλημά του επηρέαζε άμεσα την καθημερινότητά του:

«Δεν είχε να κάνει με τις γυμνές εμφανίσεις στο θέατρο. Έπρεπε να λυθεί όσο ήταν ακόμα το ανέβασμα του “Αρτούρο Ουί” γιατί με άφηνε νηστικό όλη την επόμενη ημέρα, γιατί δεν είχα όρεξη να φάω, δεν είχα ενέργεια να παίξω την παράσταση. Και με τη σωματικότητα που είχε αυτή η παράσταση, δεν είχα ούτε δύναμη και έπρεπε να κουβαλάω φορτίο για 2 ώρες περισσότερο. Οπότε το έβαλα στόχο και είπα θα γίνει».

