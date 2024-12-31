Λίγο πριν το 2024 δώσει τη θέση του στο 2025, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 μας κρατά συντροφιά με μία special εορταστική εκπομπή. Απόψε στις 21.00, ο Σταύρος Χονδροθύμιος υποδέχεται στο στούντιο τον Δημήτρη Καπουράνη.

Ο γνωστός ηθοποιός και τραγουδιστής, που πρωταγωνιστεί στην εξαιρετική θεατρική παράσταση «Μια άλλη Θήβα» και στην ταινία «Υπάρχω» για τη ζωή του Στέλιου Καζαντζίδη σε μία πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση εφ' όλης της ύλης. Η πορεία του στην Υποκριτική, η τηλεοπτική επιτυχία στη σειρά «Τα Καλύτερά μας Χρόνια», τα όνειρά του αλλά και η άλλη του μεγάλη αγάπη, η μουσική. Ως τραγουδιστής του χανιώτικου συγκροτήματος «Cosmonuts» ο Δημήτρης Καπουράνης επιλέγει όλα τα τραγούδια που θα ακουστούν στη special εορταστική εκπομπή με τον Σταύρο Χονδροθύμιο, από τις 21.00 έως τις 23.00.

Η κορυφαία αθλητική - και όχι μόνο - συχνότητα της Ελλάδας, ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6, είναι κοντά μας και τις γιορτές με πλούσιο περιεχόμενο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.