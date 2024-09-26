Γιώργος Μαζωνάκης: Ολόγυμνος με μια πετσέτα στα επίμαχα γράφει στιχάκια με νόημα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης που εδώ και αρκετούς μήνες βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας για τη δικαστική του διαμάχη με την αδερφή του Βάσω, αλλά και την πλήρη ρήξη με τα μέλη της οικογένειάς του ακριβώς λόγω αυτής της διαμάχης, μετά το καλοκαίρι επέστρεψε στη νύχτα και τις εμφανίσεις, σκίζοντας στο Fantasia, προσπαθώντας να αφήσει πίσω του αυτό που συμβαίνει.

Φαίνεται όμως πως μέσα του το θέμα καίει. Τουλάχιστον αν κρίνουμε από την ανάρτηση που έκανε πριν από λίγες ώρες στο facebook του.

Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία ποζάρει ολόγυμνος κρύβοντας τα επίμαχα σημεία του σώματός του με μια πετσέτα γράφει:

«Οίκος Ανοχής

Μη μπερδεύετε

την υπομονή μου

με την ανοχή .

Τη δεύτερη

την άφησα

στον Οίκο

που εγκατέλειψα»

