Power of Love: Απόψε η «εξομολόγηση» του Νίκου- Δείτε το τρέιλερ

Power of Love με την Κατερίνα Καραβάτου-  Απόψε στις 00.45, στον ΣΚΑΪ

Power of Love στον ΣΚΑΪ: Απόψε η «εξομολόγηση» του Νίκου

Το «Κόκκινο Δωμάτιο» άνοιξε εχθές στο Power of Love στον ΣΚΑΪ, για να λυθούν παρεξηγήσεις με πρώτη αυτή του Νίκου με τον Αναστάση.

Απόψε ο Νίκος ζητάει να συναντήσει εκεί τη Μαρίνα.

Μετά την άρνησή της μπαίνει στο δωμάτιο με την Ανδριάνα και της εξομολογείται τον έρωτά του!

Ποια ακριβώς είναι η πρόθεσή του;

Πώς θα αντιδράσει η Ανδριάνα σε αυτή την απρόσμενη εξομολόγηση;

Αυτή η συνάντηση αποκτά πολλές προεκτάσεις και προκαλεί την αντίδραση του Δήμου και της Σωτηρίας… 

Η αποψινή ψηφοφορία φαίνεται να αγχώνει ιδιαίτερα ορισμένους.

Ποιοι το συζητούν εντονότερα και ποιο πρόσωπο θα αποχωρήσει;

Η αποχώρηση θα φέρει αντιδράσεις…  

Δείτε το τρέιλερ


 

#PowerOfLoveGR

Πηγή: skai.gr

TAGS: Power of Love SkaitvGR
