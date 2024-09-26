Το «Κόκκινο Δωμάτιο» άνοιξε εχθές στο Power of Love στον ΣΚΑΪ, για να λυθούν παρεξηγήσεις με πρώτη αυτή του Νίκου με τον Αναστάση.

Απόψε ο Νίκος ζητάει να συναντήσει εκεί τη Μαρίνα.

Μετά την άρνησή της μπαίνει στο δωμάτιο με την Ανδριάνα και της εξομολογείται τον έρωτά του!

Ποια ακριβώς είναι η πρόθεσή του;

Πώς θα αντιδράσει η Ανδριάνα σε αυτή την απρόσμενη εξομολόγηση;

Αυτή η συνάντηση αποκτά πολλές προεκτάσεις και προκαλεί την αντίδραση του Δήμου και της Σωτηρίας…

Η αποψινή ψηφοφορία φαίνεται να αγχώνει ιδιαίτερα ορισμένους.

Ποιοι το συζητούν εντονότερα και ποιο πρόσωπο θα αποχωρήσει;

Η αποχώρηση θα φέρει αντιδράσεις…

