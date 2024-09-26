Tempting Fortune: Η Glossy Ειρήνη Καζάκη ξέσπασε «Κάποιοι εδώ είναι φτωχάλες και πλέμπες»

Έχουμε δει πειρασμούς και πειρασμούς ήδη τόσες μέρες στο Tempting Fortune. Για όλα τα γούστα και φυσικά προφανώς στοχεύοντας να δελεάσουν συγκεκριμένους παίκτες βάση των πληροφοριών που έχουν δώσει οι ίδιοι για τον εαυτό τους και τις συνήθειές τους ή τις ανάγκες τους.

Κάποιοι από τους πειρασμούς του παιχνδιού προς τους παίκτες φαίνεται οτι σχεδιάζονται από την παραγωγή στρατηγικά για να τους κάνουν να ενδώσουν. Και αυτό ακριβώς είναι και το νόημα τουτ παιχνιδιού να αντισταθούν στους πειρασμούς για να καταφέρουν να κρατήσουν όσο γίνεται περισσότερα χρήματα στο έπαθλο που θα μοιραστούν στο τέλος.

Στο σημερινό επεισόδιο στόχος ήταν ολοφάνερα η Ειρήνη Καζάκη, δηλαδή η Glossy που δίνει σημασία στην εμφάνισή της και ξοδεύει αρκετά χρήματα στην πραγματική της ζωή για αυτήν. Ένα Κομμωτήριο περίμενε τις παίκτριες και κάθε λούσιμο-χτένισμα θα τους κόστιζε από 500 Ευρώ αν υπέκυπταν. «Τόσα δίνω κάθε μήνα» είπε με το γνωστό της στυλ η Ειρήνη διαβάζοντας το σημείωμα του πειρασμού. «Νόμιζα ότι δίνεις 15.000» την πείραξαν οι άλλοι. Τα αγόρια εύκολα είπαν όχι. η Ειρήνη όμως στην ατομική της συνέντευξη σε αυτόν τον πειρασμό ξεσπάθωσε:

«Η αλήθεια είναι ότι προφανώς και δεν είμαι σαν όλους τους άλλους. Τα μαλλιά μου τα αγαπώ, είμαι κάθε μήνα στο κομμωτήριο, μπορεί να ξοδεύω και πολύ περισσότερα από 500 ευρώ τον μήνα».

Η πελιοψηφία όμως αρνείται και η Ειρήνη ξεσαλώνει στο βίντεό της: «Ο Χρήστος και όλοι οι υπόλοιποι άντρες και τα κορίτσια μού φωνάζουν κάθε μέρα, όλη μέρα, από τον πρώτο πειρασμό. Σέβομαι ότι κάποιοι εδώ πέρα είναι φτωχάλες και πλέμπες και δεν μπορούν να διανοηθούν ένα τέτοιο ποσό για μαλλιά αλλά δεν ξέρω μέχρι πόσο αυτή η καλοσύνη μου θα με ακολουθεί».

