Γιάννης Ξανθόπουλος: Επιστρέφει σε μαγαζί 7 μήνες μετά το τροχαίο. Πού θα εμφανιστεί

Ήταν στις αρχές Μαρτίου όταν ο Γιάννης Ξανθόπουλος ενεπλάκη επιστρέφοντας στο σπίτι του ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στο Μενίδι που στοίχισε τη ζωή σε ένα 19χρονο παιδί. Ήταν η κακιά η ώρα, ένα άλλο αυτοκίνητο που του έκλεισε τον δρόμο, ότι κι αν ήταν το κακό έγινε και δεν αλλάζει.

Και στιγμάτισε και τον ίδιον βαθιά και συναισθηματικά και ψυχολογικά που του πήρε μήνες για να καταφέρει έστω να βγει από το σπίτι του και χρειάστηκε στήριξη από όλους τους δικούς του ανθρώπους, την οικογένεια, τους φίλους και τον πνευματικό του για να μπορέσει να σταθεί κι ο ίδιος στα πόδια του.

