Η Ράιλι Κίου ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει περιοδεία το φθινόπωρο για να προωθήσει τα απομνημονεύματα της αείμνηστης μητέρας της, Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ.

Τα απομνημονεύματα, τα οποία γράφτηκαν εν μέρει από τη Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, κόρη του βασιλιά του «βασιλιά του ροκ εντ ρολ» και αργότερα ολοκληρώθηκαν από την κόρη της, Ράιλι Κίου κατόπιν αιτήματος, πρόκειται να κυκλοφορήσουν στις 8 Οκτωβρίου.

Στο βιβλίο με τίτλο «From Here To The Great Unknown», η Αμερικανίδα ηθοποιός, Ράιλι Κίου αφηγείται την ιστορία της μητέρας της μέσα από τα λόγια της ίδιας της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ από ηχογραφήσεις. Οι σκέψεις της ίδιας της Κίου για τη σχέση της με τη μητέρα της περιλαμβάνονται στα απομνημονεύματα.

Riley Keough Announces Fall Book Tour for Mom Lisa Marie Presley’s Posthumous Memoir https://t.co/5Kifxx6pGk — People (@people) July 30, 2024

Στην περιοδεία για το βιβλίο «From Here To The Great Unknown» την Ράιλι Κίου θα συνοδεύουν ειδικοί προσκεκλημένοι σε κάθε σταθμό, οι οποίοι δεν κατονομάζονται προς το παρόν.

Η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο, στη Νέα Υόρκη, στη Γκρέισλαντ (την έπαυλη του Έλβις Πρίσλεϊ στο Μέμφις), το Σεντ Λούις, το Νάσβιλ, το Λονδίνο και το Λος Άντζελες.

«Κάποιες φορές οι πιο διάσημοι ανάμεσά μας είναι οι λιγότερο γνωστοί. Ελάτε για μια μοναδική συζήτηση με τη @RileyKeough, καθώς αποδίδει φόρο τιμής στην απίστευτη μνήμη της μητέρας της Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ με την κυκλοφορία των απομνημονεύματων τους, FROM HERE TO THE GREAT AGNOWN. Μαζί με έναν ειδικό καλεσμένο σε έξι διαφορετικές πόλεις, η Ράιλι θα εμβαθύνει σε μια θρυλική ιστορία για την αμερικανική βασιλική οικογένεια, τους οικογενειακούς δεσμούς, τα πάνω και τα κάτω της φήμης, την αγάπη, τη θλίψη και τον άρρηκτο δεσμό μεταξύ μητέρας και κόρης» αναφέρεται σε ανάρτηση στο Instagram με την οποία ο εκδοτικός οίκος ανακοινώνει την περιοδεία.

