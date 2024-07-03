Roger Waters: Δηλώνει έτοιμος να στηρίξει Τζούλιαν Ασάνζ και WikiLeaks

Ο μουσικός και ιδρυτικό μέλος των Pink Floyd, Ρότζερ Γουότερς, ευελπιστεί ότι ο ελεύθερος πλέον Τζούλιαν Ασάνζ θα μπορέσει μια μέρα να αρχίσει εκ νέου το έργο του στο WikiLeaks αν το επιθυμεί και δηλώνει έτοιμος να βοηθήσει στη χρηματοδότηση του ιστότοπου του.

Ο τραγουδοποιός, ο οποίος ζητούσε επί μακρόν την απελευθέρωση του Αυστραλού ακτιβιστή από φυλακή της Βρετανίας, δήλωσε στο Reuters ότι αντάλλαξε μηνύματα «ανακούφισης» με τη σύζυγο του Ασάνζ Στέλλα από τότε που έφθασε στην Καμπέρα την περασμένη εβδομάδα. Μάλιστα, ο Γουότερς είχε επισκεφθεί τον Ασάνζ στη φυλακή τον περασμένο χρόνο.

Ο Ασάνζ έφθασε στην Αυστραλία αφού δήλωσε ένοχος για παραβίαση του αμερικανικού νόμου περί κατασκοπείας στο πλαίσιο συμφωνίας που θα επέτρεπε την απελευθέρωσή του έπειτα από έναν 14χρονο νομικό αγώνα.

Roger Waters says prepared to help fund WikiLeaks, hopeful Assange might return https://t.co/woW9EQvA0H pic.twitter.com/2t1vqOi7vE — Reuters (@Reuters) July 3, 2024

Όπως είπε ο Γουότερς, ο Ασάνζ βρίσκεται σήμερα «κάπου μυστικά» μαζί με την οικογένειά του. «Αν μπορούσε (να επιστρέψει στο WikiLeaks) και αν το΄χει μέσα στην καρδιά του και αν είναι αυτό που θέλει να κάνει, είμαι βέβαιος ότι διαθέτει τα αρ.....για να το κάνει. Αυτό μένει να φανεί», είπε σε συνέντευξή του ο καλλιτέχνης.

Ερωτηθείς αν ο Ασάνζ είναι σε θέση να το κάνει, ο Γουότερς απάντησε: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον Τζούλιαν...αλλά το ελπίζω. Το εύχομαι. Αλλά κυρίως, ελπίζω...να δει τα αγόρια του τώρα να μεγαλώνουν και εκείνα να μπορούν να μιλάνε με τον πατέρα τους».

Η Στέλλα Ασάνζ έχει δηλώσει ότι είναι πολύ πρώιμο να πει ποιό θα είναι το επόμενο βήμα του συζύγου της και ότι χρειάζεται χρόνο για να συνέλθει και «να συνηθίσει την ελευθερία».

Ο ίδιος ο Ασάνζ δεν έχει μιλήσει δημοσίως από τότε που αφέθηκε ελεύθερος. Κληθείς να απαντήσει αν θα χρηματοδοτούσε τον WikiLeaks, τον οποίο ο Ασάνζ ίδρυσε το 2006, ο Γουότερς απάντησε: «Φυσικά. Εννοώ, δεν μπορώ να το χρηματοδοτήσω ολοκληρωτικά. Είναι περιορισμένη η δεξαμενή μου...Θέλω να ενθαρρύνονται οι πληροφοριοδότες σε ολόκληρο τον κόσμο να πηγαίνουν σε αυτούς».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

