Τροχαίο ατύχημα είχε το βράδυ της Τετάρτης 21 Μαΐου, ο Γιώργος Λιάγκας, όπως ο ίδιος αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της σημερινής του εκπομπής. Μάλιστα όπως είπε στο αυτοκίνητό του επέβαινε και το σκυλάκι του, η Φούσκα, το οποίο τραυματίστηκε ελαφρά από τη σύγκρουση.
Ο παρουσιαστής ανέφερε «Επειδή εσείς το ξέρετε εδώ, όντως είχα ένα τροχαίο ατύχημα. Άγιο έχει ο οποιοσδήποτε, δεν ήταν σοβαρό όμως για να μην ανησυχεί και ο κόσμος. Προχθές το απόγευμα, είχα μία σύγκρουση, δεν έφταιγα εγώ αλλά δεν έχει σημασία, ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω μου με έναν νεαρό οδηγό, έκανε όπισθεν και δεν είδε πίσω του», είπε.
Ο ίδιος όπως είπε δεν τραυματίστηκε όμως το αυτοκίνητό του υπέστη σοβαρή ζημιά.
«Το δικό μου αμάξι είναι με leasing κι έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά. Μου το αντικατέστησε η εταιρία. Εγώ είμαι καλά, αλλά η Φούσκα που ήταν μέσα, χτύπησε. Εγώ δεν χτύπησα. Δεν είναι τόσο σοβαρό. Είναι οκ, όλα καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
