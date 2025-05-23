Νατάσα Θεοδωρίδου: Καβάλησε το τρίκυκλο και «μεταμορφώθηκε» σε Αλίκη Βουγιουκλάκη (video)

Για τις ανάγκες του νέου της βιντεοκλίπ και το τραγούδι «Ήταν Να Βρεθούμε», η Νατάσα Θεοδωρίδου «μεταμορφώθηκε» σε… Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Η σκηνή είναι εμπνευσμένη από την ταινία «Το πιο λαμπρό αστέρι» και εκτός από το τρίκυκλο που καβάλησε η Νατάσα, επέλεξε και το ίδιο χρώμα στο φόρεμά της, όπως ακριβώς και εκείνο που φορούσε η Αλίκη στη σκηνή με τον Λαυρέντη Διανέλλο.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, η τραγουδίστρια έγραψε: «Ήταν να βρεθούμε εμείς… νέο video clip… περνάμε μαγικά». Η τραγουδίστρια επανέρχεται δυναμικά και αισιοδοξεί πως το συγκεκριμένο τραγούδι θα γίνει επιτυχία το φετινό καλοκαίρι.

Πηγή: skai.gr

