Μαρία Σολωμού: Ο Mente Fuerte, η σχέση τους και η ατάκα του γιου της που την τρέλανε

Το έχουν πει εξάλλου και οι δύο με κάθε τρόπο πως δε θα παραδεχτούν ανοιχτά τι συμβαίνει ανάμεσά τους κι ας φαντάζεται ο καθένας ότι θέλει γιατί αφορά μόνο τους ίδιους.

Η Μαρία Σολωμού βρέθηκε στη Σίσσυ Χρηστίδου και το «Χαμογέλα και πάλι» απάντησε μεν, αλλά για άλλη μια φορά ναι μεν, αλλά.

Και ήταν η Σίσσυ που ουσιαστικά την «στρίμωξε» λέγοντας:

«Ας αλλάξουμε θέμα. Πάμε στον Mente Fuerte! Να σε ρωτήσω κάτι; Ποιον δουλεύετε τώρα; Μα είναι δυνατόν; Ειλικρινά ή κάνετε κάποιο παιχνίδι… Στο λέω πολύ τίμια. Δηλαδή να πω ότι δεν βγάζετε τραγούδι ο ένας για τον άλλον, δεν κάνετε συνεντεύξεις ο ένας στον άλλον, ότι δεν ανεβάζετε stories… Και μετά λέτε ότι δεν ξέρω, δεν απαντώ. Τι είναι αυτό τώρα; Πείτε μας ή μη μας λέτε»

