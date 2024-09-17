Ελεονώρα Μελέτη: «Πολύ καλύτερα χρήματα έβγαζα στην τηλεόραση απ’ ό,τι βγάζω ως Ευρωβουλευτής»

Την Ελεονώρα Μελέτη συνάντησε στις Βρυξέλλες, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο και στον χώρο του νέου της γραφείου ο Στέφανος Κωνσταντινίδης.

Με την άνεση της συνεργασίας τους ο δημοσιογράφος ρώτησε τα πάντα την νυν Ευρωβουλευτή, αποκαλύπτοντας και όλο το παρασκήνιο για το ξαφνικό κόψιμο της εκπομπής «Mega Καλημέρα» πέρυσι τον Απρίλιο, αλλά και τις δικές της αντιδράσεις.

Η Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, Ελεονώρα Μελέτη, μιλάει αποκλειστικά στη «Super Κατερίνα» για τη «στροφή» της στο Ευρωκοινοβούλιο από την τηλεόραση, τη ρητορική μίσους, ενώ απαντά σε όσους υποστηρίζουν πως στράφηκε στην πολιτική για τα οικονομικά οφέλη.

