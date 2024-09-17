Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών: Κυριακάτικη εξόρμηση για μικρούς και μεγάλους

Με την ευκαιρία της έναρξης της φετινής σχολικής χρονιάς, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών στο Παλαιό Φάληρο μια ξεχωριστή εκδήλωση. Πάνω από 140 μέλη της δημοσιογραφικής οικογένειας ανταποκρίθηκαν στο κυριακάτικο κάλεσμα του Μουσείου και του Δειπνοσοφιστηρίου στον πύργο με τα παιχνίδια. Οι επισκέπτες, μεγάλοι και μικροί, περιηγήθηκαν στους χώρους του Μουσείου και τα παιδιά 5-12 ετών συμμετείχαν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα και γνώρισαν καλύτερα το κτήριο και τις συλλογές του.

Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, φέρνοντας κοντά τις οικογένειες και αναδεικνύοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από το παιχνίδι και τη δημιουργικότητα.

Στον δροσερό κήπο με το φορτηγάκι-καντίνα και στη βεράντα του πρώτου ορόφου με την απρόσκοπτη θέα στο φαληρικό όρμο, το @Δειπνοσοφιστηριον είχε ετοιμάσει σπιτική λεμονάδα, δροσιστικά κοκτέιλ για τους μεγάλους, «finger food», γλυκά και παγωτό για τα παιδιά. Οι ατμοσφαιρικοί και καλαίσθητοι αυτοί χώροι διατίθενται για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επερχόμενες εκδηλώσεις του Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών, καθώς και για τη δυνατότητα ενοικίασης των χώρων του, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δειπνοσοφιστήριον Catering, με το οποίο το Μουσείο συνεργάζεται κατ’ αποκλειστικότητα ή με το Τμήμα Εκδηλώσεων του Μουσείου Μπενάκη: 210 3671026, tsombanoglou@benaki.org



Λίγα λόγια για το Μουσείο

Το Moυσείο Μπενάκη Παιχνιδιών δημιουργήθηκε με πυρήνα την συλλογή της Μαρίας Αργυριάδη, μια από τις καλύτερες της Ευρώπης. Αφιερωμένο στην παιδική ηλικία, έχει ως στόχο τη μελέτη, την προβολή και την παρουσίαση όλων των εκφράσεων και πτυχών του θέματος «παιδί και παιχνίδι», ενώ παράλληλα αφηγείται με τρόπο ευρηματικό την καθημερινή ζωή των παιδιών από τον 17ο αιώνα έως τις μέρες μας.

Η ενότητα της ελληνικής συλλογής περιλαμβάνει βρεφικά και παιδικά αντικείμενα και άλλα αντικείμενα από τους αρχαίους έως τους νεώτερους χρόνους, όπως χειροποίητα παραδοσιακά παιχνίδια και αντικείμενα του 18ου-20ού αι., λαϊκά πανηγυριώτικα και τα αστικά εμπορικά παιχνίδια του 20ού αι., επιτραπέζια παιχνίδια, καθώς και ομαδικά παιχνίδια δρόμου και παιδικά έθιμα.

Στην ενότητα της ευρωπαϊκής συλλογής συγκαταλέγονται παιχνίδια αγοριών και κοριτσιών, αστικά και λαϊκά, που χρονολογούνται από τον 18ο έως τον 20ό αι. και προέρχονται κυρίως από την Αγγλία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, καθώς και ευρωπαϊκές κούκλες του 19ου και 20ού αι. με φορεσιές από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Αρχειακό υλικό, φωτογραφίες, επιστολικά δελτάρια, στοιχεία για Έλληνες κατασκευαστές παιχνιδιών, 3.000 βιβλία παιδικής λογοτεχνίας και εκπαίδευσης ή γενικά πληροφοριακά, συμπληρώνουν τη συλλογή και συνθέτουν μια συλλογή αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο.

Με αφορμή τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων τον Μάιο του 2024 αποδόθηκε στο κοινό ένας νέος εκθεσιακός χώρος. Στον έναν από τους δύο πύργους του πρώτου ορόφου, που ξεχωρίζει για τον ζωγραφικό διάκοσμο στο εσωτερικό του, παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά τέσσερα κουκλόσπιτα. Το περίοπτο κουκλόσπιτο του 1885 από το Βέλγιο τοποθετήθηκε στο κέντρο του πύργου και γύρω του διατάχθηκαν ένα αγγλικό κουκλόσπιτο των αρχών του 20ού αιώνα, ένα πλατυμέτωπο κουκλόσπιτο από την Ελβετία της δεκαετίας του 1920, όταν η Art Deco συνάντησε το Bauhaus, και ένα αγγλικό κουκλόσπιτο της δεκαετίας του 1940 με επιρροές από τον μοντερνισμό του Μεσοπολέμου. Τα κουκλόσπιτα, πέρα από τις ταπετσαρίες και τα έπιπλα εποχής, εμπλουτίστηκαν με έπιπλα και κούκλες από τη συλλογή του Μουσείου Μπενάκη Παιχνιδιών.



Λίγα λόγια για το κτήριο

Το Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών στεγάζεται σε εκλεκτικιστικό κτήριο που χτίστηκε μεταξύ του 1897 και του 1900. Η αρχιτεκτονική του μορφολογία περιέχει κυρίως στοιχεία γοτθικού ρυθμού με αναφορές στον ευρωπαϊκό μεσαίωνα, αλλά και στοιχεία Μπαρόκ και Art Nouveau στις εσωτερικές οροφογραφίες και τοιχογραφίες. Δωρίθηκε στο Μουσείο Μπενάκη το 1976 από τη Βέρα Κουλούρα σύμφωνα με την επιθυμία του συζύγου της Αθανάσιου Κουλούρα.



Αποκλειστικός συνεργάτης του Μουσείου Μπενάκη είναι το Δειπνοσοφιστήριον Catering

Δειπνοσοφιστήριον Catering

Μάτσα 17, 145 64 Κηφισιά

Τ:210 6206155

Ε: info@dipnosofistirion.gr

www.dipnosofistirion.gr

Μουσείο Μπενάκη Παιχνιδιών

Λεωφ. Ποσειδώνος 14 & Τρίτωνος 1, 175 61 Π. Φάληρο

Benaki.org

‘Ωρες λειτουργίας μουσείου:

Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 10:00 - 18:00

Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη: κλειστά

