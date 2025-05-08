Kαι ενώ τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ ήθελαν τον Γιώργο Καράβα ως «σιγουράκι» για μια θέση στην κριτική επιτροπή του GNTM μια δήλωσή του ανατρέπει το σκηνικό. Την ίδια στιγμή είχε κυκλοφορήσει και η φήμη ότι έκανε δοκιμαστικό για τηλεπαιχνίδι στον ΑΝΤ1.

«Γενικότερα δεν βάζω ταμπέλες στην επαγγελματική του ιδιότητα και αυτό είναι που με τρέχει» απάντησε για το αν τον γεμίζει ένα τηλεπαιχνίδι.

Στην ερώτηση αν το GNTM υπάρχει στο πλάνο του είπε: «Όχι, στο GNTM δεν θα βρίσκομαι, η ζωή συνεχίζεται, κάποια πράγματα ολοκληρώνουν τους κύκλους τους. Κύκλοι κλείνουν και νέοι κύκλοι ανοίγουν. Γενικά δεν έχει υπα΄ρξει καμία κουβέντα σε επίσημο επίπεδο, άρα αυτό τα λέει όλα».

