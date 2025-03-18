Αλεξάνδρα Νίκα: Το τρυφερό καρέ την ώρα που θηλάζει τον γιο της

Άλλο ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη νέα της ζωή ως μητέρα ανέβασε η Αλεξάνδρα Νίκα, η σύντροφος του Κωνσταντίνου Αργυρού.

Η νεαρή επιχειρηματίας ανέβασε μια φωτογραφία από την ώρα του πρωινού θηλασμού του λίγων μηνών γιου της.

Ο μικρός Βασίλης - όπως θα είναι το όνομά του- απολαμβάνει τη θαλπωρή και τη φροντίδα της μητέρας του καθώς εκείνη προετοιμάζεται για τη βάφτισή του αλλά και τον θρησκευτικό της γάμο με τον τραγουδιστή το φετινό καλοκαίρι.

Το ζευγάρι έκανε ήδη έναν πολιτικό γάμο δέκα ημέρες μετά τη γέννηση του γιου τους, τον Νοέμβριο του 2024.

«Είναι ευλογία ο γιος μου. Είναι 3,5 μηνών και θα τον ονομάσουμε Βασίλη όπως τον πατέρα μου» είπε πρόσφατα σε ρουμανικό κανάλι ο τραγουδιστής.

Κουμπάροι και νονοί φέρεται ότι θα είναι ο επιχειρηματίας Αντώνης Ξυλάς και η Μαριάννα Λάτση, στενοί φίλοι του ζευγαριού.

