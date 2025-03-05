Γιάννης Τσορτέκης: Αποκάλυψε από ποιον πήρε «άδεια» για να δεχτεί τον ρόλο του Χαράλαμπου στο «Maestro»

Ο Γιάννης Τσορτέκης ήταν καλεσμένος στη βραδινή εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, The 2night Show στον ΑΝΤ1 και μίλησε για τη ζωή και την καριέρα του.

Όπως είπε αρχικά, ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα ζήσει από την υποκριτική. «Δεν το έκανα σαν χόμπι, καθόλου. Ήταν πολύ σοβαρή η ιστορία, με την έννοια ότι με απασχολούσε όλο το 24ωρο, με αυτή τη σοβαρότητα. Δεν έβγαινε από το μυαλό μου. Δεν υπολόγιζα ποτέ ότι θα ζήσω από αυτό. Ήταν δύο ξεχωριστά πράγματα. Ένιωθα ότι αν πάω να κυνηγήσω μια παράσταση τότε για να επιβιώσω και αν έχω ένα μεροκάματο, ένιωθα κάπως ότι θα είμαι υποχρεωμένος να δεχθώ το οτιδήποτε και θα πρέπει να το κάνω. Ενώ δεν πληρωνόμουνα, δεχόμουν το οτιδήποτε», ανέφερε.

Όπως ανέφερε, πλήρωσε το τίμημα για τις πολιτικές του θέσεις αλλά δεν τον πείραξε ούτε φοβήθηκε και είχε λόγο:

«Θεωρώ ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του πολιτικό "ζώο", πρέπει να παίρνει θέση απέναντι στα πράγματα, η θέση είναι ευθύνη, δεν μπορεί να την πάρει άλλος για σένα. Εννοείται ότι το "πλήρωσα" αλλά εμένα δεν με πείραξε. Δεν φοβήθηκα ποτέ ότι θα μείνω χωρίς δουλειά γι' αυτό έκανα τη μη κερδοσκοπική θεατρική εταιρεία ώστε όταν δεν έχω δουλειά - που ήρθε και αυτό- να είμαι εκεί και να παίρνω δύναμη. Γιάννης κερνάει, Γιάννης πίνει».

Ο Γιάννης Τσορτέκης αναφέρθηκε φυσικά και στη συνεργασία του με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για τη σειρά Maestro και τον ρόλο του Χαράλαμπου, έναν ρόλο κακοποιητή πατέρα και συζύγου που έπαιξε με τέτοιον ρεαλισμό ώστε ο κόσμος να τον αγαπήσει για τις ικανότητές του.

«Μου τηλεφώνησε και μου είπε: “Θέλω να κάνω αυτό κι αυτό. Θα σου δώσω να διαβάσεις πρώτα”. Λέω, “να το διαβάσω, ναι, δεν υπάρχει θέμα”. Διαβάζω αυτό που μου έδωσε και αυτό μου προκάλεσε μια έντονη σωματική αντίδραση. Όπως το διάβαζα, ήταν σαν να το ζούσα εκείνη τη στιγμή», περιέγραψε χαρακτηριστικά.

«Πήρα τον γιο μου τηλέφωνο, επειδή αυτόν παίρνω πάντα. Μου είπε να το κάνεις. Αν μου έλεγε να μην το κάνω, δεν θα το έκανα. “Τι να κάνω;” του λέω, “αφού ακόμα δεν σου έχω πει”. “Να το κάνεις” μου λέει. Όταν του εξήγησα, μου είπε δυο φορές πως πρέπει να το κάνω», αποκάλυψε για τη στιγμή που δέχτηκε την πρόταση για τη σειρά.

«Έκλεισε τα 20. Έχουμε λατρεία με τον γιο μου. Σπουδάζει κινηματογράφο στη Σχολή Καλών Τεχνών στη Θεσσαλονίκη. Του έχω μια απεριόριστη εμπιστοσύνη και η αντίληψή του είναι τέτοια γιατί είμαστε και δουλεμένοι μαζί, οπότε η κρίση μου φιλτράρεται και από τον ίδιο», είπε ενώ μίλησε αργότερα και για την μικρότερη κόρη του.

