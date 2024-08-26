Γιάννης Στάνκογλου: Βουτιές στον Βοϊδομάτη για να καθαρίσει η ενέργεια

O επίσης ηθοποιός Πανάγος Ιωακείμ ο οποίος πέρυσι έκανε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα με τον Γιάννη Στάνκογλου στη παράσταση, Οιδίπους Τύραννος, άνοιξε παραδοσιακό καφενείο στα Κάτω Πεδινά και οι φίλοι του βρέθηκαν σε αυτό το υπέροχο χωριό του Δυτικού Ζαγορίου για τα καλορίζικα.

Και φυσικά η παρέα δεν έμεινε μόνο στο χωριό και στο καφενείο με την απίστευτη θέα, βγήκε και βόλτες στην ευρύτερη περιοχή με τον Γιάννη Στάνκογλου να επισκέπτεται στάνες, να τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια στο βουνό με τον σκηνογράφο φίλο του Λεωνίδα Σκουλικάρη να τον πειράζει.

Διαβάστε περισσότερα στο Womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.