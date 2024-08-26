«Super/Man: The Christopher Reeve Story»: Το επίσημο τρέιλερ της ταινίας

Δόθηκε στη δημοσιότητα από τη Warner Bros., το επίσημο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ «Super/Man: The Christopher Reeve Story», το οποίο καταγράφει τη συγκλονιστική ζωή και το έργο του θρυλικού ηθοποιού που ταυτίστηκε με το ρόλο του Σούπερμαν, Κρίστοφερ Ριβ (Christopher Reeve).

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Ian Bonhôte και Peter Ettedgui οι οποίοι «εκτοξεύουν σε νέα ύψη» τη συγκινητική ιστορία του αείμνηστου ηθοποιού που η ζωή του άλλαξε μέσα «σε μια στιγμή».

Σημειώνεται ότι τον Μάιο του 1995, κατά τη διάρκεια ενός αγώνα στον οποίο συμμετείχε, το άλογο του τον εκτίναξε με αποτέλεσμα εκείνος να προσγειωθεί με το κεφάλι και να μείνει τετραπληγικός σε ηλικία 42 ετών.

Μέσα από οικογενειακά βίντεο που έρχονται για πρώτη φορά στην δημοσιότητα και νέες συνεντεύξεις των παιδιών του και ηθοποιών που τον γνώρισαν, το επικό ντοκιμαντέρ περιγράφει το έργο του Ριβ αμέσως μετά το ατύχημα το οποίο αποτέλεσε έμπνευση για χιλιάδες θαυμαστές του, σύμφωνα με το Variety.

Υπήρξε ακτιβιστής και υπέρμαχος της έρευνας για την κάκωση του νωτιαίου μυελού, ιδρύοντας το Ίδρυμα Christopher & Dana Reeve. Πέθανε το 2004 από καρδιακή ανεπάρκεια.

Πρόσωπο κλειδί στο ντοκιμαντέρ είναι ο αείμνηστος Ρόμπιν Γουίλιαμς (Robin Williams) με τον οποίο έγιναν στενοί φίλοι το 1973, όταν σπούδαζαν μαζί στο Juilliard School της Νέας Υόρκης.

«Ήρωας», σύμφωνα με τον Ριβ «είναι ένα συνηθισμένος άνθρωπος που βρίσκει τη δύναμη να επιμείνει και να αντέξει παρά τα συντριπτικά εμπόδια».

Το Super/Man θα κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 21 Σεπτεμβρίου, με επιπλέον προβολές την ημέρα των γενεθλίων του αείμνηστου ηθοποιού, στις 25 Σεπτεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

