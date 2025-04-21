Tον φίλο της Γιάννη Στάνκογλου φιλοξένησε η Ίνα Ταράντου στις πασχαλιάτικες Μαμά-δες που ήταν η επίτημη παρουσιάστρια.

Ο ηθοποιός μίλησε για το χωριό του και για το πόσο τον έχουν αλλάξει τα παιδιά του, αλλά και για την πολύ όμορφη σχέση που έχει μαζί τους.

«Στον Έβρο το Πάσχα είναι διαφορετικό, είναι πιο οικογενειακά. Μιλάμε για χωριό (Θούριος), όλοι γνωρίζονται με όλους. Έχει μια σιωπή πολύ όμορφη που μου αρέσει. Αυτό που μου αρέσει κυρίως είναι ότι θα βρεθώ με τους γονείς μου, την αδελφή μου, τα ανίψια μου. Μέχρι τα 17 μου πήγαινα συνέχεια στο χωριό μου, το περίμενα πάρα πολύ γιατί είχα τρομερή αγάπη στη γιαγιά μου. Περίμενα το πρωινό που μου έφτιαχνε είτε τον τραχανά είτε τους γκιουζλεμέδες. Τα παιδικά χρόνια μου έχουν αφήσει πολύ όμορφη γεύση. Πολλή ελευθερία, αγάπη, αυτοσχέδιο παιχνίδι.

Οι γονείς μου με μάθανε πολλά πράγματα, ένα από αυτά να μην φοβάμαι τη δουλειά, το να αγαπάω τους κοντινούς μου ανθρώπους.

Συγκινητικά ήταν πράγματα που κάναμε μαζί όπως που φεύγαμε τα Σαββατοκύριακα και μέναμε σε μια παραλία με sleeping bag με άλλα ξαδέλφια.

Τους έβαζα στη διαδικασία να αγχώνονται όταν δεν γυρνούσα στο σπίτι στην ώρα μου, τους έβαζα και με ψάχνανε.

Αν το κάνουν τα δικά μου παιδιά σίγουρα με πειράζει. Χτες η κόρη μου την πήρα 2 τηλε΄φωνα και δεν με πήρε πίσω. Έχω αυτό που είχαν οι γονείς μου, δεν αγχώνομαι τόσο, έχω εμπιστοσύνη στο παιδί μου, είναι ώριμο, δεν νομίζω ότι θα κάνει ό,τι εγώ.

Δεν είχα όνειρο από μικρός για οικογένεια. Προέκυψε. Ήμασταν με την πρώην γυναίκα μου, την Αλίκη, πολλά χρόνια μαζι. Ήρθε η Φοίβη και είπαμε ναι και από κει και πε΄ρα όλα πήραν τον δρόμο τους. Με έχει καθορίσει η γέννηση των παιδιών μου. Αν δεν είχα γνωρίσει την Αλίκη δεν ξε΄ρω αν θα ήμουν σε φάση να κάνω παιδιά. Είχε σημασία με ποιον έκανα παιδιά άσχετα αν χωρίσεις. Είναι πολύ ωραίο να κάνεις παιδιά με έναν άνθρωπο που εμπιστεύεσαι, έχεις ερωτευτεί, έχεις αγαπήσει».

Τα παιδιά του είναι 16 και 11. «Η Φοίβη είναι μέσα στην εφηβεία, ο Φίλιππος στην προεφηβεία. Βλέπω αλλαγές και στη σχέση μου μαζί τους όπως το ότι μπορώ να κάνω μια σοβαρή κουβέντα με την κόρη μου. Μου λέει πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ που μου έχει εμπιστοσύνη. Νομίζω ότι είμαι κουλ, ήρεμος και αυστηρός ως γονιός. Η αγάπη μπορεί να είναι υπερβολική. Υπα΄ρχει ο σεβασμός ότι είμαι μπαμπάς τους αλλά είναι πολύ κοντά στο ότι είμαι φιλαράκι» ανέφερε.

Τι πιστεύει ότι θέλουν τα παιδιά από τους γονείς, να χωρίσουν, να μην χωρίσουν, να προχωρήσουν τη ζωή τους καθώς οι γονείς συχνά προβληματίζονται αν πρέπει να χωρίσουν.

«Τα παιδιά θέλουν να σε βλέπουν ευτυχισμένο και χαρούμενο, αληθινό, άρα όχι πάντα χαρούμενος αλλά να μπορείς να το επικοινωνήσεις. Την αλήθεια θέλουν με κάποιον τρόπο. Δεν θα έμενα ποτέ σε μια σχέση που να τσακώνεσαι όλη την ώρα μπροστά στα παιδια΄ μόνο και μόνο για τα παιδιά» απάντησε.

Κάνει δεύτερες σκέψεις στο να φλερτάρει και να κάνει άλλη σχέση επειδή έχει παιδιά; «Εγώ πιστεύω αν είναι να έρθει κάτι δυνατό δεν θα κρυφτείς. Σίγουρα θα σκεφτείς αν πρέπει να αφεθείς αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με τα παιδιά. Έχει να κάνει κυρίως με το ότι μεγαλώνουμε, δεν ερωτευόμαστε όπως όταν ήμασταν 17 ή 30. Μπορεί να σου ρθει στα 50 όπως είμαι εγώ και να φάω κατραπακιά και να μην ξέρω πώς να το διαχειριστώ αλλά είμαι σίγουρος ότι αν συμβει΄ θα το παλέψω πάρα πολύ, δεν θα το αφήσω έτσι και δεν νομίζω ότι θα σκεφτώ τα παιδιά μου μόνο, αν το θέλουν ή αν θα πρέπει» απάντησε.

«Μαγειρεύω πάρα πολύ και ο μικρός μαγειρεύει από τα 7, του αρέσει το ανατολίτικο φαγητό και ξέρει. Παίρνουν μέρος. Πολύ συχνά και συνειδητά όταν εγώ έχω κάνει μια άλλη δουλειά λέω στα παιδιά μου να κάνουν μία άλλη. Πιστεύω πάρα πολύ στο μοίρασμα. Όταν συγκατοικείς ακόμα και μετα παιδιά παίζει ρόλο και κάνει καλό στα παιδιά γιατί θέλουν να νιώθουν χρήσιμα» είπε.

«Τα παιδιά έχουν φέρει πάρα πολλές αλλαγές μέσα μου, κυρίως έβαλαν πολύ πίσω τον εγωισμό και τον ναρκισσισμό μου. Όταν έχεις παιδιά ξεχνάς λίγο τον εαυτό σου. Πάντα κάνεις focus πρώτα σε αυτά. Θέλω να έχω δικλείδες ασφαλείας σε πολλά πράγματα ενώ παλιότερα δεν με ένοιαζε. Βλέπουμε ταινίες παλιές, μου προτείνει η κόρη μου τραγούδια και αυτό είναι πολύ ωραίο» είπε.

«Θέλω να μάθω στα παιδιά μου την αυτονομία, την αγάπη προς το κοινωνικό σύνολο, τη φύση, την ελευθερία και την πολλή κόντρα στην αδικία. Και όχι μόνο για πάρτη τους αλλά και για τον διπλανό τους.

Φοβάμαι τις γυναικοκτονίες και το εξηγώ στα παιδιά μου αρχικά με τη στάση ζωής τη δική μου. Απο κει και πέρα αν βρεθούμε σε μια κουβέντα θα αναλύσουμε και θα πούμε» ανέφερε.

Μιλώντας για τα ταλέντα των παιδιών του είπε: «Στην κόρη μου θαυμάζω ότι είναι τρομερά οργανωτική στα πάντα. Διαβάζει ένα βιβλίο και κάνει κολλάζ για να μην ξεχάσει την ιστορία. Ο γιος μου χορεύει πολύ ωραία. Έχει φοβερή κίνηση και ρυθμό».

«Στην αρχή ήμουν ντροπαλό παιδί στις αρχές στη δραματική σχολή. Ήμουν από μικρός απλά στη δική μου κοινωνική συναναστροφή με τους φίλους μου δεν ήμουν. Το θέατρο μου το πολλαπλασίασε και μου πήρε καιρό να σταθώ στα πόδια μου και να πω ότι το έχω και θέλει δουλειά. Με χειροκροτώ σε πολλά ως πατέρα, στη σχέση που έχω με τα παιδιά μου, που πήγαμε 16 μέρες στην Ταϊλάνδη, που στις περιοδείες τα καλοκαίρια έχουν γυρίσει όλα τα θέατρα και θέλουν να έρχονται.

Οι πιο δύσκολες στιγμές με τα παιδιά ήταν κάποιες ασθένειες όταν ήταν πιο μικρά αλλά είμαι ψύχραιμος. Βέβαια φοβήθηκα πώς θα πάρουν τον χωρισμό αλλά ήμουν αρκετά καθαρός εξαρχής και η μαμά τους. Σίγουρα τους επηρεάζει. Είναι σαν να μπαίνει ο κολλητός σου φίλος φυλακή μου είπε ο ψυχοθεραπευτής. Δεν κάνω ψυχοθεραπεία τον τελευταίο 1 χρόνο. Ήμασταν και οι δύο πολύ κοντά τους. Τα επηρέασε τόσο όσο. That's life».

«Το παιχνίδι της δημοσιότητας δεν θα το μάθεις ποτέ;» τον ρώτησε η δημοσιογράφος αναφερόμενη στο περιστατικό που τον συνέδεσαν με τη Σίσσυ Χρηστίδου.

«Με πείραξε γιατί δεν ίσχυε. Αν ίσχυε δεν θα με πείραζε τόσο. Όπου υπάρχει καπνός υπάρχει φωτιά. Με τάραξε γιατί δεν ίσχυε, δεν ίσχυε το όνομα» ανέφερε.

