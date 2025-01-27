Ετεοκλής Παύλου: Δύσκολο ΣΚ για τον παρουσιαστή - Η νέα περιπέτεια με την υγεία του

Ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο πέρασε ο Ετεοκλής Παύλου όπως αποκάλυψε στην έναρξη της εκπομπής του. O παρουσιαστής εξήγησε ότι πέρασε δύο μέρες στο νοσοκομείο και μάλιστα ευχαρίστησε τους γιατρούς διότι όπως είπε είναι απαιτητικός ασθενής.

«Βάζω την υγεία πάνω από όλα γιατί ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ. Νοσηλεύτικα δύο μέρες, είμαι καλά. Να πω κι ένα ευχαριστώ στο Ιατρικό. Είμαι και παράξενος ασθενής εγώ. Κάνουν οι άνθρωποι ό,τι μπορούνε αλλά εγώ θέλω το κάτι παραπάνω, το ανθρώπινο. Το κάνανε!» είπε ο Ετεοκλής στην αρχή του Breakfast @Star.

«Τώρα στο σπίτι έχω δύο παιδάκια να φροντίζω και να προσέχω! Αν ήμασταν τώρα σπίτι θα σου έλεγα έναν καφέ! Είναι από τις με΄ρες που λέω θέλω λίγο τον χρόνο μου» παραπονέθηκε γλυκά η Ελένη Χατζίδου.

