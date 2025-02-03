«Η Ελλάδα ψηφίζει»: Ο Φεβρουάριος ξεκίνησε με νίκη – Δείτε αποσπάσματα

«Η Ελλάδα ψηφίζει»

Με τον Χρήστο Κούτρα και τον Γιάννη Ντσούνο

Δυναμικά ξεκίνησε ο Φεβρουάριος για το «Η Ελλάδα ψηφίζει», το οποίο έδωσε το πρώτο του χρηματικό έπαθλο το Σάββατο 01/02. Οι «Τρελαμένοι» φάνηκαν αρκετά λογικοί και σταμάτησαν στις 4.787 ευρώ. Αν έπαιρναν το ρίσκο να συνεχίσουν μέχρι τέλους τις απαντήσεις τους, θα διεκδικούσαν 23.975 ευρώ!

Το δεύτερο επεισόδιο του «Η Ελλάδα ψηφίζει» έθεσε για ακόμα μία φορά καυτά ερωτήματα λαμβάνοντας απαντήσεις που συζητήθηκαν με τα downloads της εφαρμογής να φτάνουν πλέον τις 68.659!

Το 76% των τηλεθεατών που ψήφισαν μέσω της ειδικής εφαρμογής δήλωσαν πως θεωρούν την Eurovision ένα «ανούσιο πανηγυράκι»!

Οριακά χειρότερο θεωρεί το κοινό το να στείλεις κατά λάθος ερωτικό μήνυμα στον εργοδότη ή εργοδότριά σου (39%) από το να στείλεις το συγκεκριμένο μήνυμα στον πεθερό ή την πεθερά σου (38%). Αν το ίδιο μήνυμα έχει αποδέκτη τον ή την πρώην με 23% μάλλον δεν έγινε και κάτι!

Για ένα δείπνο στο σπίτι καλύτερος καλεσμένος αναδείχθηκε ο Μάρκος Σεφερλής με 51%. Ακολούθησαν ο Νίκος Μουτσινάς (29%), ο Λάκης Λαζόπουλος (16%) και ο Ανδρέας Μικρούτσικος (4%).

Η απάντηση που έχρισε νικητές τους «Τρελαμένους» είναι πως το κοινό εμπιστεύεται λιγότερο τη Βουλή (50%). Ακολούθησαν τα ΜΜΕ (32%), η Δικαιοσύνη (9%), η Εκκλησία (5%) και η Αστυνομία (3%).

Νίκη και στην τηλεθέαση

Νίκη σημείωσε η εκπομπή και στην τηλεθέαση: 1.837.942 τηλεθεατές συντονίστηκαν έστω και για ένα λεπτό για να παρακολουθήσουν το δεύτερο επεισόδιο του «Η Ελλάδα ψηφίζει».

Το ανατρεπτικό τηλεπαιχνίδι-σόου σημείωσε καθαρή πρωτιά στην τηλεθέαση στο γενικό σύνολο του κοινού με μέσο όρο 13,6% στη ζώνη μετάδοσής του. Μεγάλο ήταν το ενδιαφέρον και του δυναμικού κοινού (18-54) το οποίο σημείωσε μέσο όρο 12,4%.

