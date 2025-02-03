Λογαριασμός
Diana Ross: Η εμφάνισή της στα Grammy ήταν γεμάτη λάμψη και συγκίνηση – Δείτε video-φωτό

Η θρυλική τραγουδίστρια επέλεξε μια εντυπωσιακή ολόλευκη δημιουργία Dolce & Gabbana

Diana Ross

Η Νταϊάνα Ρος έκλεψε τις εντυπώσεις στην απονομή των βραβείων Grammy, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμφάνιση. Η θρυλική τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το Βραβείο του Καλύτερου Τραγουδιού της Χρονιάς, με το κοινό να την υποδέχεται όρθιο, με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Για την περίσταση, η Ρος επέλεξε μια εντυπωσιακή ολόλευκη δημιουργία Dolce & Gabbana. Περιελάμβανε μία λευκή διάφανη κάπα και μία κεντημένη σε λευκό και ασημί ολόσωμη φόρμα που θύμιζε το εμβληματικό στυλ της την δεκαετία του '70.

Diana Ross

Η σταρ πριν δώσει το βραβείο μίλησε με εμπνευσμένα λόγια σε μια πόλη που πενθεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με το USA TODAY. «Πώς μπορούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και τη λύπη; Aκόμα και όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες στην ψυχή μας η μουσική, μας φέρνει σπίτι», δήλωσε επί σκηνής η Ρος.

«Δεν είστε μόνοι. Eίμαστε δίπλα σας, η καρδιά μου είναι μαζί σας. Η καρδιά μου θέλει να σας αγγίξει...αυτή η στιγμή ας μας θυμίζει τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Ακόμα και μέσα στο σκοτάδι μπορούμε να σηκωθούμε ξανά και να κρατήσουμε το φως της ελπίδας και της αγάπης ζωντανό», συμπλήρωσε συγκινημένη.

Στη συνέχεια έδωσε το βραβείο στον Κέντρικ Λαμάρ για το «Not Like Us». Ο ράπερ δεν έκρυψε την αμηχανία του όταν είδε την Ρος στη σκηνή. Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς αφιέρωσε τα τέσσερα Grammy του, στο Λος 'Αντζελες, την πόλη όπου γεννήθηκε.

