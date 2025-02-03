Η Νταϊάνα Ρος έκλεψε τις εντυπώσεις στην απονομή των βραβείων Grammy, χαρίζοντας μια αξέχαστη εμφάνιση. Η θρυλική τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή για να απονείμει το Βραβείο του Καλύτερου Τραγουδιού της Χρονιάς, με το κοινό να την υποδέχεται όρθιο, με ένα παρατεταμένο χειροκρότημα.

Για την περίσταση, η Ρος επέλεξε μια εντυπωσιακή ολόλευκη δημιουργία Dolce & Gabbana. Περιελάμβανε μία λευκή διάφανη κάπα και μία κεντημένη σε λευκό και ασημί ολόσωμη φόρμα που θύμιζε το εμβληματικό στυλ της την δεκαετία του '70.

Η σταρ πριν δώσει το βραβείο μίλησε με εμπνευσμένα λόγια σε μια πόλη που πενθεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές, σύμφωνα με το USA TODAY. «Πώς μπορούμε να βρούμε την ισορροπία ανάμεσα στη χαρά και τη λύπη; Aκόμα και όταν αντιμετωπίζουμε δοκιμασίες στην ψυχή μας η μουσική, μας φέρνει σπίτι», δήλωσε επί σκηνής η Ρος.

Diana Ross makes surprise appearance at the #GRAMMYs as she presents the “Song of The Year” award. pic.twitter.com/VHa0LAcywW — Deeds Magazine (@Deedsmag) February 3, 2025

«Δεν είστε μόνοι. Eίμαστε δίπλα σας, η καρδιά μου είναι μαζί σας. Η καρδιά μου θέλει να σας αγγίξει...αυτή η στιγμή ας μας θυμίζει τη δύναμη που έχουμε μέσα μας. Ακόμα και μέσα στο σκοτάδι μπορούμε να σηκωθούμε ξανά και να κρατήσουμε το φως της ελπίδας και της αγάπης ζωντανό», συμπλήρωσε συγκινημένη.

Kendrick Lamar his fifth Grammy tonight for “Not Like Us,” which makes over 20 Grammys in total over his career. He received the award from the legendary diva Diana Ross. “Not Like Us” is the first hiphop diss song to win a Grammy, and it won five. #GRAMMYs #Grammys2025 #GRAMMY pic.twitter.com/TByAIdqc47 — The G-Listed (@theglisted) February 3, 2025

Στη συνέχεια έδωσε το βραβείο στον Κέντρικ Λαμάρ για το «Not Like Us». Ο ράπερ δεν έκρυψε την αμηχανία του όταν είδε την Ρος στη σκηνή. Ο μεγάλος νικητής της βραδιάς αφιέρωσε τα τέσσερα Grammy του, στο Λος 'Αντζελες, την πόλη όπου γεννήθηκε.

