Foo Fighters: Κυκλοφόρησαν διασκευή του πανκ ύμνου των Minor Threat, «I Don’t Wanna Hear It» - Τα «σπάει»… (video)

Οι Foo Fighters κυκλοφόρησαν διασκευή του πανκ ύμνου των Minor Threat, «I Don’t Wanna Hear It», η οποία βρισκόταν στο στάδιο της παραγωγής εδώ και 30 χρόνια. Σύμφωνα με το κανάλι στο YouTube του συγκροτήματος, τα ορχηστρικά μέρη ηχογραφήθηκαν το 1995, ενώ ο τραγουδιστής Ντέιβ Γκρολ ολοκλήρωσε τα φωνητικά νωρίτερα φέτος.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε στο πλαίσιο των εορτασμών για την 30ή επέτειο του συγκροτήματος και το συνοδευτικό μουσικό βίντεο περιλαμβάνει φωτογραφίες τους από τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Το «I Don’t Wanna Hear It» κυκλοφόρησε αρχικά το 1981 ως μέρος του ομώνυμου EP των Minor Threat.

Οι Minor Threat δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ 1980-83 και άσκησαν βαθιά επίδραση στη hardcore μουσική, εμπνέοντας το κίνημα του «straight edge» - μια υποκουλτούρα της οποίας οι οπαδοί απέχουν από την κατανάλωση αλκοόλ, τη χρήση ναρκωτικών και το κάπνισμα. Ο Ντέβιντ Γκρολ, πρώην ντράμερ των Nirvana, είναι γνωστός ως θαυμαστής του Ίαν Μάκαγε των Minor Threat, ο οποίος αργότερα έγινε αρχηγός των Fugazi. Οι Foo Fighters πρόκειται να επιστρέψουν στη σκηνή τον Οκτώβριο, αυτή τη φορά χωρίς τη βοήθεια του ντράμερ Τζος Φριζ, ο οποίος ανέλαβε τη θέση του αείμνηστου Τέιλορ Χόκινς.

Πηγή: skai.gr

