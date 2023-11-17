Ευτυχισμένοι στην κουζίνα του «η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου» - Δείτε το trailer

Κάθε απόγευμα στις 17.30 στην κουζίνα του «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου», η μαγειρική συναντά τη διασκέδαση. Σήμερα όμως συναντά και την υποκριτική αφού το ζευγάρι που θα διαγωνιστεί απέναντι στις προηγούμενες νικήτριες Χριστιάννα και Ειρήνη είναι ο ηθοποιός Άρης Τσάπης με τη σύζυγό του Ειρήνη.

Δείτε το trailer:

Η Χριστιάννα και η Ειρήνη παρά τον σκληρό ανταγωνισμό, κατάφεραν στο προηγούμενο επεισόδιο να αποσπάσουν θετική κριτική από τον Έκτορα κι έτσι μπαίνουν για τρίτη φορά στην κουζίνα. Σήμερα φτιάχνουν «κοτόπουλο με σαλάτα κινόα». Η πίεση όμως αυτή τη φορά είναι μεγάλη και τα λάθη αναπόφευκτα. Θα μείνει ευχαριστημένος ο Έκτορας από το τελικό αποτέλεσμα;

O Άρης και η Ειρήνη, που ασχολείται με το TikTok, μπαίνουν με μεγάλη χαρά στην κουζίνα και μιλάνε για τη γνωριμία και το γάμο τους. Ο Άρης θα τραβήξει τα βλέμματα όχι μόνο με τις υποκριτικές του ικανότητες αλλά και με τις... χορευτικές. Θα είναι άραγε η μαγειρική του εξίσου καλή ώστε οι «γλώσσες πανέ με σπαράγγια» να τραβήξουν την προσοχή του Έκτορα;

Ο Μάρκος Σεφερλής και ο Έκτορας Μποτρίνι δοκιμάζουν και από τα δύο πιάτα. Ο Μάρκος απλά τρώει, ο Έκτορας όμως πρέπει να αποφασίσει ποιο από τα δύο είναι το καλύτερο και αξίζει τα 1.000 ευρώ

