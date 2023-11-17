Ο Μονομάχος: Οι μονομάχοι που δε ρισκάρουν, κερδίζουν; - Δείτε το trailer

Ο Γιώργος Δαυίδ συνεχίζει από το προηγούμενο παιχνίδι και βάζει τα δυνατά του για να εξοντώσει τους 9 εναπομείναντες αντιπάλους που στέκονται αλώβητοι απέναντί του.

Δείτε το trailer:

Το παιχνίδι ξεκινά και ο dj επιλέγει κατηγορίες ερωτήσεων που αισθάνεται πιο ασφαλής, θεωρώντας ότι γνωρίζει τις απαντήσεις, αλλά απογοητεύεται όταν συμβαίνει το... αντίθετο. Παρ’ όλα αυτά, καταφέρνει να τους εξοντώσει όλους και η αγωνία κορυφώνεται! Άραγε, θα φύγει νικητής;



Η Γεωργία Γκίκα που κάθεται στη θέση 22, αναδεικνύεται η νέα Μονομάχος. Μόνο που ανάμεσα στους 100 αντιπάλους που καλείται να εξοντώσει, βρίσκεται και ο σύντροφός της, ο Γιώργος Τζιτζικάκης, στη θέση 7.

Η μαία κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι και προτιμά να παίζει χωρίς να ρισκάρει...

