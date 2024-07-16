Ευγενία Δημητροπούλου: «Εμείς μπολιάζουμε τα παιδιά μας με ρατσισμό»

Για το μεγάλωμα της 4χρονης κόρης της, Εύας, που υιοθέτησαν με τον σύζυγό της από την Σιέρρα Λεόνε, τα άγχη της, τον ρατσισμό αλλά και το ενδεχόμενο να μεγαλώσουν την οικογένειά τους μίλησε η Ευγενία Δημητροπούλου αποκλειστικά στην κάμερα της εκπομπής του ΣΚΑΙ, « Summer’s cool».

«Πολύ με αγχώνει πώς θα της μεταδώσω κάποια πράγματα, πώς θα σμιλέψω κάποια πράγματα. Σίγουρα με απασχολεί και πώς θα είναι και η κοινωνία. Πιστεύω ότι αν ο καθένας μας βάλει ένα λιθαράκι θα καλυτερέψει η κοινωνία» είπε η αγαπημένη ηθοποιός και συνέχισε:

«Η κόρη μου αντιλαμβάνεται τη διαφορετικότητά της ως προς το χρώμα, όμως όχι κάτι άλλο. Για παράδειγμα στο σχολείο της έχει κι άλλα παιδάκια που έχουν γεννηθεί αλλού. Τώρα που γίνεται 4 ετών ποτέ δεν έχει σχολιάσει το εξωτερικό χαρακτηριστικό ενός άλλου παιδιού. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που πρέπει να το βάλουμε στο κεφάλι μας. Μετά τα “μπολιάζουμε” τα παιδιά μας με ρατσισμό. Η κόρη μου έχει μπορεί να έχει πει αυτό το παιδί έχει κατσαρά μαλλιά, μέχρι εκεί. Πολλές φορές διδάσκομαι από τα παιδιά αυτής της ηλικίας».

