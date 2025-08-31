Λογαριασμός
Exathlon: Το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event ξεκινά - Πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ

Με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα - Το πρωτάθλημα ξεκινά απόψε με τον πρώτο Αγώνα για το «Σπίτι» τους -Στις πίστες του Exathlon κάθε δευτερόλεπτο μετράει

Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα, για να γεμίσει τις νύχτες μας με αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα! 

Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες. Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα, θα χωριστούν σε δύο ομάδες την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες.

Το πρωτάθλημα του Exathlon ξεκινά απόψε με τον πρώτο Αγώνα για το «Σπίτι» τους. Ποια ομάδα θα κάνει δικό της για μία εβδομάδα το σπίτι που παρέχει όλες τις ανέσεις και ποια θα μείνει με τα απολύτως απαραίτητα; Πώς θα αντιδράσουν νικητές και ηττημένοι μπαίνοντας για πρώτη φορά στο κατάλυμά τους;

Στις πίστες του Exathlon κάθε δευτερόλεπτο μετράει, για αυτό και το επόμενο Αγώνισμα είναι εκείνο που θα δώσει στη νικητήρια ομάδα το δικαίωμα να αφαιρέσει δέκα δευτερόλεπτα από την εκκίνηση ορισμένων αντιπάλων! Ποιος θα κερδίσει τον Αγώνα του Πλεονεκτήματος;

Η διεκδίκηση για το πρώτο Μετάλλιο του Exathlon έρχεται επίσης στο πρώτο επεισόδιο. Όποιος το έχει στην κατοχή του, αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα για την επόμενη μονομαχία...

Αναμετρήσεις που κόβουν την ανάσα, πίστες που δοκιμάζουν τα όρια και αθλητές που τα δίνουν όλα, έρχονται απόψε στη συναρπαστική πρεμιέρα του Exathlon στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Η έκρηξη της αντοχής, η μαγεία του αγώνα, η δίψα για τη νίκη.

Κυριακή έως Τετάρτη στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

