Εβελίνα Παπούλια: «Χωρίς πειθαρχία δεν υπάρχει ελευθερία»

Αν κάτι είναι σίγουρο για την Εβελίνα Παπούλια είναι πως έχει κατασταλαγμένες απόψεις και δεν φοβάται να της πει.

Η ηθοποιός που θα πρωταγωνιστήσει φέτος στη σειρά «Αρχελάου 5», βρέθηκε σήμερα στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον» και είχε να πει πολλά στον Φώτη Σεργουλόπουλο και την Τζένη Μελιτά.

Μεταξύ άλλων αποκάλυψε την οικονομική δυσκολία που αντιμετώπισαν οι γονείς της προκειμένου να τη σπουδάσουν στην Αμερική.

«Έφυγα για την Αμερική για να σπουδάσω χορό στα 20-21. Δεν υπήρχε κανένας να διδάσκει γκράχαμ στην Ελλάδα, οπότε πήγα με αυτό το σκεπτικό. Ήταν μία παρορμητική στιγμή. Εγώ ταξίδευα στο εξωτερικό από τα 13, δεν ήταν κάτι που μου φαινόταν μεγάλο.

Δεν φάνηκε περίεργο στους γονείς μου, οικονομικά όμως τον διέλυσα τον πατέρα μου. Ήταν πολύ ακριβά τότε. Μου είχε πει τότε: όσο αντέξω» είπε η Εβελίνα Παπούλια και συνέχισε:

«Ποτέ δεν με είχαν ζορίσει οικονομικά οι γονείς μου. Είχαν ή δεν είχαν, ήταν σαν να είχαν. Το κάνω κι εγώ αυτό. Ακόμα κι όταν δεν είχα χρήματα, δεν αγχωνόμουν.

Ήξερα ότι θα μου έρθουν. Θυμάμαι μια φορά που έπρεπε να πάω στο θέατρο και δεν είχα καθόλου λεφτά. Είπα: θα το πάω ποδαράτο.

Βρήκα κάτω ένα δεκάρικο (δραχμές) και λέω: δεν παίρνω ένα ξυστό; Και κέρδισα 500 δραχμές»

-Έχεις πει ότι η καλοσύνη κάνει τον άνθρωπο να ανθίζει και όχι οι σκληρές συμπεριφορές, τη ρώτησε η Τζένη Μελιτά

«Μπερδευόμαστε λίγο, νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση γύρω από αυτό. Το βασικότερο για μένα είναι η πειθαρχία που μπορείς να έχεις στον εαυτό σου. Δεν σημαίνει ότι αυτή η πειθαρχία πρέπει να είναι κακή συμπεριφορά. Έχει να κάνει με το πειθαρχώ σε κάτι που είναι προς όφελός μου, δηλαδή λειτουργώ με βάση τη θετική όψη του χαρακτήρα μου. Αν λειτουργώ με την αρνητική όψη του χαρακτήρα μου ακόμα και να σε διδάξω κάτι μπορεί να πληγώσω» απάντησε η Εβελία Παπούλια και συνέχισε:

«Έχω υπάρξει αυστηρή δασκάλα. Δεν δέχομαι να αργήσει κάποιος στο μάθημα. Τα όρια που μπορεί να βάλουμε δεν είναι κάτι κακό. Σίγουρα δεν μας κάνουν πολύ φιλικούς, πολύ ελκυστικούς. Αλλά το όριο όταν το αποδεχτεί άλλος κάνει καλό και στον άλλον. Χωρίς πειθαρχία δεν υπάρχει ελευθερία. Πώς θα είμαι εγώ ελεύθερη να πάω να κάνω ένα ταξίδι αν δεν πειθαρχήσω να δουλέψω να μαζέψω λεφτά για αυτό το ταξίδι;

Δεν είναι θέμα προγραμματισμού, είναι θέμα προτεραιοτήτων»

-Αν οι άνθρωποι περνάνε το όριο, φαντάζομαι την εποχή των Δύο Ξένων κάποια πράγματα ξέφευγαν, αντιδράς άσχημα; Την ρώτησε ο Φώτης Σεργουλόπουλος για να πάρει την απάντηση

«Δεν αντιδρούσα πολύ θετικά όταν ήμουν κουρασμένη και ξεπερνούσαν τα όρια της διακριτικότητάς μου στην επιτυχία με τους Δύο Ξένους. Ήμουν πολύ απότομη»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.