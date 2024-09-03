Μπορεί ο Δημήτρης το τελευταίο διάστημα να είχε έρθει πιο κοντά με την Αλεξάνδρα, στο Power of Love όμως όπως ο ίδιος ανέφερε δεν υπήρχε γι’ αυτόν ερωτικό ενδιαφέρον στο παιχνίδι μέχρι που μπήκε η Μαρίνα. Το πρόβλημα είναι ότι η Κύπρια ενδιαφέρει και τον Γιώργο Κόρκα. Όταν ο Δημήτρης βρήκε την ευκαιρία να απομονώσει την κοπέλα προκειμένου να μιλήσουν ιδιαιτέρως, ο Κόρκας έσπευσε να μπει στην παρέα του και να μην τους αφήσει μόνους.

Αργότερα είπε πως δεν είχε καταλάβει τις προθέσεις του φίλου του.

Ο Δημήτρης αμέσως φάνηκε να εκνευρίζεται, παρόλο που δεν το παραδέχθηκε αμέσως.

Αποχώρησε αφήνοντας χώρο στον φίλο του να δράσει.

Αργότερα όμως πιέστηκε από τον Τζέισον και μίλησε περισσότερο. Μπροστά στα αγόρια ανέφερε πως δεν ήθελε να βλέπει σε δύσκολή θέση την Μαρίνα, ωστόσο σε προσωπική συνέντευξη παραδέχθηκε ότι είναι οξύθυμος και εκείνη τη στιγμή όντως ένιωσε περίεργα.

Ο Κόρκας από τη μεριά του όταν ρωτήθηκε από την Κατερίνα για το συμβάν ανέφερε: «Σκοπός είναι να τη διεκδικούμε δύο άτομα, αυτό έχω καταλάβει»

Πηγή: skai.gr

