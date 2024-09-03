Κωνσταντίνος Αργυρός: Άλλαξε τους στίχους του "Ελεύθερος" στον γάμο του Ανδρέα Γεωργίου στην Κύπρο

Το γλέντι που ακολούθησε τον γάμο του Ανδρέα Γεωργίου με τη Σιμώνη Χριστοδούλου την Κυριακή το βράδυ δεν έχει προηγούμενο. Τόσο οι νεόνυμφοι, όσο και οι καλεσμένοι τους στην κυριολεξία το έκαψαν, έχοντας αρχικά τον Γιάννη Κρητικό να τους ξεσηκώνει με τις μαντινάδες και στη συνέχεια τον Κωνσταντίνο Αργυρό να απογειώνει το ήδη ανεβασμένο κέφι στον ουρανό.

Εκεί που έγινε ο κακός χαμός, όμως, ήταν όταν ο τραγουδιστής ξεκίνησε να λέει το πασίγνωστο κομμάτι του «Ελεύθερος», όχι όμως όπως το γνωρίζουμε, αλλά με αλλαγμένους στίχους ειδικά για την Κύπρο και τη διχοτόμησή της με όλο τον κόσμο να ξεσηκώνεται ενθουσιασμένος.

