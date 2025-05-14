Ίσως η καλύτερη στιγμή του χθεσινού Α ημιτελικού της Eurovision, στη Βασιλεία της Ελβετία (όπου παρεμπιπτόντως η Κύπρος αποκλείσθηκε), ήταν το μαγνητοσκοπημένο μήνυμα της Σελίν Ντιόν (Céline Dion) στους θεατές και fans του διαγωνισμού.

Η σπουδαία τραγουδίστρια είχε κληθεί να εμφανιστεί ζωντανά ως η νικήτρια του διαγωνισμού για λογαριασμό της διοργανώτριας Ελβετίας το1988, με το Ne Partez Pas Sans Moi, ωστόσο δεν κατάφερε να παρευρεθεί λόγω του νευρομυϊκού συνδρόμου που την ταλαιπωρεί.

Ωστόσο, η Καναδή σταρ έστειλε την αγάπη της για τον διαγωνισμό με ένα βίντεο.

«Αγαπημένη μου οικογένεια της Eurovision, θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι μαζί σας στη Βασιλεία αυτή τη στιγμή. Η Ελβετία θα έχει πάντα μία ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να γίνω μέρος κάτι τόσο σημαντικού. Όταν κέρδισα τον διαγωνισμό το 1988, η ζωή μου άλλαξε και θα είμαι για πάντα ευγνώμων. Η μουσική είναι η δύναμή μας, μας συντροφεύει. Φιλιά πολλά», ανέφερε μεταξύ άλλων η Σελίν Ντιόν ενώ το κοινό στο στάδιο καταχειροκροτούσε ενθουσιασμένο.

Οι διοργανωτές τίμησαν την ντίβα της μουσικής «ζωντανεύοντας» στην σκηνή το νικητήριο τραγούδι του 1988, το οποίο ερμήνευσαν η δική μας Μαρίνα Σάττι , ηJerry Heil από την Ουκρανία, η Iolanda από την Πορτογαλία και ο Silvester Belt από τη Λιθουανία.

Οι συμμετέχοντες πέρσι στον διαγωνισμό ένωσαν τις φωνές τους σε μια ξεχωριστή ερμηνεία του εμβληματικού τραγουδιού "Ne Partez Pas Sans Moi".

Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα ελπίδες η Σελίν Ντιόν να καταφέρει να εμφανιστεί ζωντανά τελικά στην σκηνή της Eurovison.

Όπως δήλωσαν χθες οι διοργανωτές του διαγωνισμού, οι διαπραγματεύσεις με την ντίβα της μουσικής βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

«Η κατάσταση σχετικά με την Σελίν Ντιόν παραμένει αμετάβλητη, προσπαθούμε ακόμα να κάνουμε τα πάντα, είμαστε σε επαφή μαζί της συνεχώς» αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Την Πέμπτη 15 Μαΐου ακολουθεί ο Β' Ημιτελικός και η Ελλάδα με την Κλαυδία και το τραγούδι «Αστερομάτα», θα εμφανιστεί στην 7η θέση.

Ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Μαΐου και θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 με την Μαρία Κοζάκου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να δίνουν το παρών στο σχολιασμό, όπως και στους δύο ημιτελικούς, μεταφέροντας με τον δικό τους μοναδικό τρόπο κάθε στιγμή της βραδιάς.

