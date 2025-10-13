Οι διοργανωτές του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision δεν θα συνεδριάσουν διαδικτυακά τον Νοέμβριο προκειμένου να ψηφίσουν για τη συμμετοχή του Ισραήλ, μετά τις «εξελίξεις» στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόρασης σε μια ξεκάθαρη αναφορά για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Η Αυστρία είχε ζητήσει από χώρες να μην μποϊκοτάρουν τον διαγωνισμό της επόμενης χρονιάς, που αναμένεται να διεξαχθεί στη Βιέννη, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ και τις ανησυχίες σχετικά με τη διετή σύρραξη στη Γάζα.

Η Eurovision, που υπογραμμίζει την πολιτική ουδετερότητά της, αποτέλεσε πεδίο αντιπαράθεσης φέτος σε σχέση με τον πόλεμο και διάφορες χώρες είχαν δεσμευτεί να αποσυρθούν από την εκδήλωση, στην περίπτωση που συμμετείχε το Ισραήλ.

Το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο της Αυστρίας, ORF, το οποίο θα φιλοξενήσει τον διαγωνισμό του 2026, είπε στο Reuters πως χαιρετίζει την απόφαση της EBU.

Σήμερα, η Χαμάς απελευθέρωσε τους τελευταίους εν ζωή Ισραηλινούς ομήρους από τη Γάζα και το Ισραήλ αποφυλάκισε εκατοντάδες Παλαιστίνιους κρατούμενους, βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που στοχεύει στον τερματισμό του διετούς πολέμου.

«Το Συμβούλιο συμφώνησε να εντάξει το θέμα στην ατζέντα της προγραμματισμένης Γενικής Συνέλευσης του Χειμώνα, η οποία θα διεξαχθεί τον Δεκέμβριο» αντί μας έκτακτης συνάντησης, που επρόκειτο να λάβει χώρα διαδικτυακά τον Νοέμβριο, επισημαίνει σε μια ανακοίνωση της EBU.

Επιπλέον, σημειώνεται πως μετά τις «πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή», το Εκτελεστικό Συμβούλιο συμφώνησε σήμερα ότι θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση αυτοπροσώπως μεταξύ των μελών «σχετικά με το θέμα της συμμετοχής στον Eurovision Song Contest 2026».

Η EBU δεν διευκρίνισε, σε ερώτηση του Ρόιτερς, εάν μια ψηφοφορία για τη συμμετοχή του ισραηλινού δικτύου KAN θα πραγματοποιηθεί, αναφέροντας πως περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη συνεδρίαση θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες εβδομάδες.

Το KAN δεν έχει προς το παρόν σχολιάσει σχετικά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

