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UKMTO: Πυρά δέχθηκε πλοίο εμπορευματοκιβωτίων ανοικτά της Υεμένης - Έγινε απόπειρα επιβίβασης

Η UKTMO καλεί τα πλοία καλούνται να διέρχονται με προσοχή από την περιοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα

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Υεμένη

Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από μικρό σκάφος, 14 ναυτικά μίλια νότια των ακτών της Υεμένης, ενώ σημειώθηκε και απόπειρα επιβίβασης, αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKTMO).

Η UKTMO αναφέρει ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ τα πλοία καλούνται να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Υεμένη πλοίο πυρά
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