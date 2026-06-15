Πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων προσεγγίστηκε και δέχθηκε πυρά από μικρό σκάφος, 14 ναυτικά μίλια νότια των ακτών της Υεμένης, ενώ σημειώθηκε και απόπειρα επιβίβασης, αναφέρει σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας United Kingdom Maritime Trade Operations (UKTMO).

Η UKTMO αναφέρει ότι οι αρχές διερευνούν το περιστατικό, ενώ τα πλοία καλούνται να διέρχονται με προσοχή και να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα, σύμφωνα με την υπηρεσία.

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Πηγή: skai.gr

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