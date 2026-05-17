Eurovision 2026: Ποια είναι η 27χρονη Dara που κατέκτησε την κορυφή - Το «Bangaranga» που έχει ελληνική υπογραφή

Η 27χρονη Νταρίνα Νικολάεβα Γιότοβα από τη Βουλγαρία, γνωστή ως Dara, αναδείχθηκε η μεγάλη νικήτρια του φετινού διαγωνισμού της Eurovision, ξεσηκώνοντας τη Βιέννη με το εκρηκτικό τραγούδι «Bangaranga».

Η Dara είναι μια καταξιωμένη ποπ τραγουδίστρια στη χώρα της, έχοντας στο βιογραφικό της συμμετοχές σε κορυφαία τηλεοπτικά μουσικά και χορευτικά προγράμματα, όπως το «The Voice», το «The X Factor» και το «Dancing with the Stars».

Γεννημένη στις 9 Σεπτεμβρίου 1998 στη Βάρνα, η Dara αποφοίτησε από την Εθνική Σχολή Τεχνών «Ντόμπρι Χρίστοφ». Το 2015, σε ηλικία μόλις 16 ετών, συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσα από τη συμμετοχή της στο X Factor της Βουλγαρίας, όπου κατάφερε να φτάσει μέχρι τον τελικό, καταλαμβάνοντας την 3η θέση.

Η πορεία της έκτοτε ήταν εντυπωσιακή. Το 2018 ψηφίστηκε ως «Καλύτερη Γυναίκα Καλλιτέχνης» στα BG Radio Music Awards, ενώ τρία χρόνια αργότερα, το 2021, έγραψε ιστορία ως η νεότερη κριτής (coach) στην ιστορία του «The Voice Bulgaria». Μάλιστα, υπό την καθοδήγησή της, οι παίκτες της ομάδας της κέρδισαν τον διαγωνισμό δύο φορές, το 2022 και το 2024. Την ίδια χρονιά (2024) συμμετείχε και στο Dancing Stars, φτάνοντας μέχρι τον τελικό χωρίς ωστόσο να πάρει την πρωτιά.

Το 2025 αποτέλεσε χρονιά - σταθμό για τη νεαρή καλλιτέχνιδα, καθώς κυκλοφόρησε το προσωπικό της άλμπουμ με τίτλο «ADHDARA». Ο ευρηματικός τίτλος συνδυάζει το όνομά της με τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ / ADHD), με την οποία διαγνώστηκε στην ενήλικη ζωή της.

Τι σημαίνει το «Bangaranga» που έχει ελληνική υπογραφή

Ο τίτλος του τραγουδιού «Bangaranga» προέρχεται από την τζαμαϊκανή αργκό και περιγράφει μια εκρηκτική κατάσταση που απελευθερώνει τον άνθρωπο. Όπως αποκάλυψε η ίδια η Dara, για τη σκηνική της παρουσία άντλησε έμπνευση από το παραδοσιακό βουλγαρικό έθιμο «kukeri» –ένα προγονικό τελετουργικό όπου άνδρες ντυμένοι με θορυβώδη κοστούμια γεμάτα κουδούνια και μάσκες ζώων ξορκίζουν τα κακά πνεύματα.

Πίσω από τη δημιουργία του «Bangaranga» βρίσκονται τρεις δημιουργοί με σπουδαία διεθνή διαδρομή στη μουσική βιομηχανία. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο γνωστός Έλληνας συνθέτης και παραγωγός Δημήτρης Κοντόπουλος. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 το Σάββατο, λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, ο κ. Κοντόπουλος αποθέωσε τη νεαρή τραγουδίστρια: «Η Dara είναι μια μεγάλη σταρ. Είναι ένα ιδιαίτερο κορίτσι, ένα ξεχωριστό πλάσμα γενικότερα. Όπως είδατε, μεταμορφώνεται πάνω στη σκηνή. Την αγαπάει ο φακός, τραγουδάει εξαιρετικά και χορεύει πολύ καλά».

Ο Δημήτρης Κοντόπουλος είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα στον θεσμό της Eurovision, έχοντας υπογράψει τις συμμετοχές πολλών χωρών, όπως της Ελλάδας, της Ρωσίας, του Αζερμπαϊτζάν και της Μολδαβίας. Μεταξύ άλλων, βρίσκεται πίσω από πολύ επιτυχημένες ελληνικές συμμετοχές, όπως το «This Is Our Night» του Σάκη Ρουβά το 2009, καθώς και το «Last Dance» της Stefania το 2021.

Πηγή: skai.gr

