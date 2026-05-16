Απόψε στις 22:00 ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, με τον Akyla και το «Ferto» να εμφανίζεται 6ος και την Κύπρο με την Antigoni στην 21η θέση.

Συνολικά 25 χώρες θα αναμετρηθούν στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 3η θέση στα στοιχήματα καθώς η Ευρώπη αγκάλιασε τον Akyla ενώ φαβορί θεωρείται πως είναι η Φινλανδία και η Αυστραλία.

Τον σχολιασμό της βραδιάς έχουν αναλάβει η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Τι ισχύει με την ψηφοφορία

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν φέτος στο σύστημα του televoting, καθώς οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

τηλεφωνικά

μέσω SMS

και μέσω της πλατφόρμας esc.vote

Κάθε χρήστης έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem Γερμανία: Sarah Engels – Fire Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice Αλβανία: Alis – Nân Ελλάδα: Akylas – Ferto Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse Σερβία: LAVINA – Kraj Mene Μάλτα: AIDAN – Bella Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS Βουλγαρία: DARA – Bangaranga Κροατία: LELEK – Andromeda Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei Γαλλία: Monroe – Regarde ! Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova! Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin Πολωνία: ALICJA – Pray Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más Σουηδία: FELICIA – My System Κύπρος: Antigoni – JALLA Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

