Eurovision 2026: Απόψε ο μεγάλος τελικός - Πότε θα δούμε τον Akyla και την Antigoni στη σκηνή

Αλλαγές ισχύουν φέτος στο σύστημα του televoting, καθώς οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς

Απόψε στις 22:00 ξεκινάει ο μεγάλος τελικός της Eurovision 2026 που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1, με τον Akyla και το «Ferto» να εμφανίζεται 6ος και την Κύπρο με την Antigoni στην 21η θέση. 

Συνολικά 25 χώρες θα αναμετρηθούν στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην 3η θέση στα στοιχήματα καθώς η Ευρώπη αγκάλιασε τον Akyla ενώ φαβορί θεωρείται πως είναι η Φινλανδία και η Αυστραλία. 

Τον σχολιασμό της βραδιάς έχουν αναλάβει η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης.

Τι ισχύει με την ψηφοφορία

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν φέτος στο σύστημα του televoting, καθώς οι τηλεθεατές μπορούν πλέον να ψηφίζουν από τη στιγμή που ξεκινά το διαγωνιστικό μέρος της βραδιάς και δεν χρειάζεται να περιμένουν μέχρι την ολοκλήρωση όλων των εμφανίσεων.
Το κοινό μπορεί να ψηφίσει:

  • τηλεφωνικά
  • μέσω SMS
  • και μέσω της πλατφόρμας esc.vote

Κάθε χρήστης έχει δυνατότητα έως και 10 ψήφων, χωρίς όμως να μπορεί να ψηφίσει τη χώρα του.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Πηγή: skai.gr

TAGS: Eurovision 2026 Akylas
