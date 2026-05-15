Akylas στην DW για τη Eurovision: Μαγική εμπειρία - Έχω κλάψει όσο δεν έχω κλάψει στη ζωή μου από χαρά

Βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη Βιέννη, με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται τόσο μέσα όσο και έξω από την αρένα.

O Akylas, μιλώντας στην DW λίγες ώρες πριν από τον τελικό, περιγράφει όσα έζησε στην Eurovision μέχρι στιγμής, για την αγάπη που λαμβάνει από τον κόσμο, αλλά και για τη δύσκολη διαδρομή που τον έφερε μέχρι τη σκηνή της Βιέννης.

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι μετά τον ημιτελικό είχε έναν μικρό τραυματισμό στην πλάτη από τον ενθουσιασμό του πάνω στη σκηνή. «Ούρλιαζα, χοροπηδούσα σαν το κατσίκι», ανέφερε γελώντας, εξηγώντας πως η ομάδα του τον φρόντισε αμέσως και πλέον αισθάνεται πολύ καλύτερα και είναι πιο έτοιμος από ποτέ.

Χαρακτήρισε όλη αυτή την εμπειρία «μαγική» και αποκάλυψε πως τις τελευταίες ημέρες έχει συγκινηθεί όσο ποτέ άλλοτε. «Έχω κλάψει όσο δεν έχω κλάψει στη ζωή μου από χαρά», είπε, περιγράφοντας τα μηνύματα και τα βίντεο που λαμβάνει καθημερινά από ανθρώπους που γνώρισε σε διαφορετικές φάσεις της ζωής του – από σχολεία μέχρι χώρους εργασίας όπου εργαζόταν πριν ασχοληθεί επαγγελματικά με τη μουσική.

«Tα Βαλκάνια δίνουν ''πόνο'' φέτος στη Eurovision»

Ο ίδιος μίλησε και για την ατμόσφαιρα που έζησε στον ημιτελικό, εξηγώντας πως η στιγμή που άκουσε το κοινό να φωνάζει μέσα στην αρένα τον έκανε να νιώσει ότι «όλη η Ελλάδα τραγουδούσε μαζί του». «Όταν άκουσα τον κόσμο να ουρλιάζει μέσα από τα ακουστικά μου, εκεί κατάλαβα ότι το ζούσαμε όλοι μαζί», είπε χαρακτηριστικά.Ο Ακύλας στάθηκε επίσης ιδιαίτερα στη δυναμική που έχουν φέτος οι βαλκανικές χώρες στον διαγωνισμό. Ο ίδιος δήλωσε πως «τα Βαλκάνια δίνουν "πόνο" φέτος στη Eurovision».

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι μετά τη Eurovision δεν σκοπεύει να ξεκουραστεί ιδιαίτερα, καθώς ετοιμάζει ήδη το πρώτο του tour αλλά και το νέο του άλμπουμ με τίτλο "Press Start", το οποίο θα περιλαμβάνει οκτώ νέα τραγούδια στο ίδιο "σύμπαν" με το «Φέρτο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.