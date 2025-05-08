Eurovision 2025: Δείτε το πρώτο βίντεο της πρόβας του Theo Evan για την Κύπρο

Και πριν λίγη ώρα ανέβηκε στο instagram της Eurovision το βίντεο των 30 δευτερολέπτων, όπως λέει ο κανονισμός οτι επιτρέπεται, από τη δεύτερη πρόβα του Theo Evan που εκπροσωπεί την Κύπρο αυτή τη χρονιά με το τραγούδι "Shh".

Και οφείλουμε να πούμε πως το αποτέλεσμα, όπως φάνηκε και από τις πρώτες φωτογραφίες της αρχικής του πρόβας, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακό.

Οι σκαλωσιές και η έμπνευση από τον Βιτρούβιο άνθρωπο του Leonardo Da vinci "γράφουν" πολύ ωραία σαν εικόνα επί σκηνής και φωνητικά ο Theo, που για αρκετό χρόνο τραγουδάει χωρίς τα πόδια του να πατάνε πουθενά -δηλαδή ουσιαστικά κρεμασμένος- είναι εξαιρετικός.

Βάλτε και τον βαθμό δυσκολίας που έχει αυτό που κάνει στην εξίσωση και ας πούμε ένα μπράβο του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.