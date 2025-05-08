Big Brother: Ξινά τα γέλια από το «viral» Challenge - Ένταση, ψέματα (πολλά) και τιμωρία

Παιδιά να μαζέψετε τα μαχαίρια.... Ξεκίνησε το θάψιμο και είναι και ...χοντρό. Και από την αρχή κιόλας του επεισοδίου του Big Brother φάνηκε πως η δεύτερη εβδομάδα μέσα στο σπίτι κάθε άλλο παρά ήρεμη θα είναι.

Συνήθεις ύποπτοι, η Ζωή και η Φένια που ξεκίνησαν θάβοντας τη Nancy Tawby "Στρατηγική, δεν έχεςι ίχνος συναισθήματος" λίγο πολύ την είπαν με τη Ζωή να λέει οτι στο παιχνίδι που γίνεται με τον Γιώργο δεν πιστεύει πως είναι όλο προσποιητό. Ενώ όταν την έιδαν να σηκώνεται από εκεί που ήταν με τον Γιώργο (και σφάζονταν επίσης) γρήγορα έκαναν οτι μιλάνε για τον Dada και το φαγητό.

Και πάμε τώρα στον καυγά του "ζεύγους"... Τον τρέχει η Nancy τον Γιώργο. Γυμνάσια κανονικά, σήκω, κάτσε, φτιάξε καφέ, φέρε παντόφλες... Σούζα...

Και κάποια στιγμή εκείνος πάνω στην κουβέντα είπε οτι του λείπουν δύο δόντια και δεν πρόλαβε να βάλει τα εμφυτεύματα. Και εκεί η Nancy ξεσάλωσε και ο Γιώργος παρξηγήθηκε...

Στο τέλος βέβαια ήταν αυτός που ζήτησε συγγνώμη και ζήτησε να την πάρει αγκαλιά....

Του την είπε την άλλη μέρα ο Δήμαρχος Δημήτρης, οτι δεν του αρέσει που τον έχει κάνει...σκυλάκι και οτι ήταν έτοιμος να πει να του βάλει και λουρί, λέγοντας πως πιστεύει οτι είναι καψούρης με εκείνον να το αρνείται κατηγορηματικά λέγοντας "Καμιά σχέση, να περνάει η ώρα..." Πες το για να το πιστέψεις κι ο ίδιος...

Ο οποίος Δήμαρχος πρόσφερε άφθονο γέλιο κάνοντας το viral Challenge του να πει λέξεις στα αγγλικά... Κλάμα...

Ο αρχηγός Dada, που τελικά είναι "κρυφοπληγίτσα" γείωσε τη Nancy με μια και μόλις κουβέντα "Θεωρείς οτι έχει κορμάρα;" με την "Με έκανε ο Θεός όμορφη" να παθαίνει κλακάζ...

Λίγο νωρίτερα "γείωσε" και τη Φένια όταν του είπε πως είναι ευαίσθητη και της απάντησε "Δεν φαίνεται".... Ωραίος... Δυνατός...

Η εντολή του BB να μαζευτούν στο σαλόνι έκρυβε μια δυσάρεστη έκπληξη. Τρεις συγκάτοικοι αγνόησαν τους κανόνες και συνεννοήθηκαν ποιόν να ψηφίσουν... Τον Χρήστο Ντεντόπουλο για την ακρίβεια. Και έχουν ποινή. Δεν μπορούν να διεκδικήσουν την αρχηγεία την επόμενη εβδομάδα και κατά συνέπεια την ασυλία ενώ ο Big Brother προειδοποίησε πως την επόμενη φορά που θα ξαναγίνει όποιοι το κάνουν θα είναι αυτομάτως υποψήφιοι. Nancy, Ζωή και Φένια...ρόμπες...

Πόσο μάλλον που άμεσα -σε δευτερόλεπτα, ξεκίνησαν τα ψέματα οτι είναι άδικο και οτι μιλούσαν μεταξύ αστείου και σοβαρού και ότι δεν έκαναν καμία συνεννόηση.... Ευτυχώς δηλαδή που στο video φαίνονται και ακούγονται να επιλέγουν τον Χρήστο Ντεντόπουλο και να δίνουν εντολή στη Nancy να τον ψηφίσει κι αυτή για να βγει υποψήφιος προς αποχώρηση σίγουρα...

Και μετά... το χάος. Μόνο η Φένια τελικά παραδέχτηκε πως το έκαναν. Η Ζωή, ούτε καν και μάλιστα τσακώθηκε και με την Αργυρώ στην αυλή με πλήρες θράσος γιατί σχολίαζε αυτό που έγινε με τον Χρήστο Ντεντόπουλο (που φυσικά δεν ξέρει οτι για εκείνον έκαναν τη συνεννόηση).

Ο "Άσκουσέ με" είχε την τημιτική του στο επεισόδιο αφού έγινε θέμα συζήτησης όταν αποκάλυψε πως δεν έχει καθόλου χρήματα προσωπικά και όλα τα έχει στο ονομα της γυναίκας του με τον Μπάμπη -δεν περιμέναμε και κάτι άλλο- να διαφωνεί κάθετα με την επιλογή του.

Πέραν αυτού πρόσφερε και άφθονο γέλιο όταν κατά τη διάρκεια της νύχτας έπεσε από το κρεββάτι συνεχίζοντας να κοιμάται με τον φίλο του Χρήστο Γκικουρία και τη Διονυσία Κουκίου να σταυροκοπιούνται και να μην μπορούν να συνέλθουν από το νευρικό που τους έπιασε.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.