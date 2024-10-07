Επικό τρολάρισμα του Τάκη Ζαχαράτου στη Μαρία Σολωμού

Ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρεμιέρα του και το πρόμο που κάνει είναι μοναδικό.

Και οφείλουμε να του αναγνωρίσουμε, πως έχει απίθανα αντανακλαστικά. Και φυσικά ο Τάκης Ζαχαράτος έχει χίλια πρόσωπα. Έτσι μετά τα επικά βίντεο που έκανε ως Κατερίνα Σαλακά (με και χωρίς σύγκρουση με τη Μαρίνα Σάττι), αλλά και φυσικά ως Μαρίνα Σάττι, πλέον περνάει τα πρόμο βίντεό του για τη νέα παράσταση που ετοιμάζει στο θεάτρο Embassy, σε άλλες διαστάσεις.

Πιάνει τα πρόσωπα της επικαιρότητας και τα κάνει ρόλους με τέτοια ταχύτητα που είναι αν μη τι άλλο αξιοθαύμαστη. Και δεν είναι κάτι απλό. Όπως έχει αποκαλύψει ο ίδιος στο παρελθόν κάθε του μεταμόρφωση απαιτεί μέρες προετοιμασίας, μελέτης και δουλειάς για να βγει η μίμηση σωστά. Ε, είναι και τελειομανής και δεν κρύβεται.

Πρόσφατα βγήκε ως...ορεινή μελίγκρα ((κατά το δημοφιλέστατο account Ορεινή μέλισσα) και μόλις χθες ως Μαρία Σολωμού που και καλά διαβάζει με το γνωστό της ύφος -την κάνει τέλεια- μήνυμα συμβουλής για σχέση... Επικό όλο. Ακόμα και ο τίτλος Όσα...χώνει...η Μαρία...

