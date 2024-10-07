Λογαριασμός
Τάσος Κωστής κατά Καραμίχου: «Για να μιλάς, πρέπει να είσαι και κάτι. Ποιος είσαι εσύ;»

Θέση υπέρ του Μάρκου Σεφερλή πήρε ο γνωστός ηθοποιός

Τάσος Κωστής κατά Καραμίχου: «Για να μιλάς, πρέπει να είσαι και κάτι. Ποιος είσαι εσύ;»

Τη δική του θέση και άποψη για την κριτική που ασκείται εναντίον του Μάρκου Σεφερλή το τελευταίο διάστημα από διάφορες πλευρές, ξεδίπλωσε εκνευρισμένος ο Τάσος Κωστής με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Καραμίχου.

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και ξέσπασε όταν ρωτήθηκε ακριβώς για αυτό το θέμα:

«Ποιος τα βάζει με τον κόσμο; Κάνουμε μια δουλειά που απευθυνόμαστε στον κόσμο. Τι θα πούμε; Ότι ο κόσμος δεν είναι καλός; Ο κύριος Καραμίχος ας πάει να αλλάξει το κοινό και να ανεβάσει μια παράσταση με τον κόσμο που θέλει», είπε αρχικά ο Τάσος Κωστής και συνέχισε:

«Ο Σεφερλής είναι αυτός, απευθύνεται σε χιλιάδες κόσμου και πηγαίνουν και τον βλέπουν. Ας κάνει κι αυτός μια δουλειά και ας μη μιλάει. Ο Μάρκος Σεφερλής κάνει μια δουλειά και γεμίζει θέατρα μόνος του. Βρίζει το κοινό δηλαδή ο κύριος Καραμίχος; Ποιος είναι αυτός; Μην κρίνει για να μην κριθεί, ο σκοπός είναι να είσαι χρήσιμος.

Κουλτούρα να φύγουμε, όπως έλεγε και ο Χάρρυ Κλυνν. Αηδίες! Μη λέμε τέτοια πράγματα τώρα, όλοι μιλάνε. Για να μιλάς, πρέπει να είσαι και κάτι. Τις κορυφές πολεμάνε! Ο Σεφερλής διασκεδάζει τον κόσμο και λες «βλάκα» τον κόσμο που πηγαίνει και τον βλέπει; Ποιος είσαι εσύ; Τι δηλαδή έχουμε μια κάστα και όλοι οι άλλοι είναι πλέμπα. Μην ξαναπείτε τον κόσμο πλέμπα».

TAGS: Τάσος Κωστής Γιώργος Καραμίχος Μάρκος Σεφερλής WomenOnly
