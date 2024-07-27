Ανδρέας Μικρούτσικος: Πού θα τον βλέπετε τελικά του χρόνου;

Από την επεισοδιακή αποχώρηση του Ανδρέα Μικρούτσικου από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου- η οποία προς τιμήν της μίλησε με τα καλύτερα λόγια στο κλείσιμο- και μετά πολλά έχουν γραφτεί για το ποιο θα είναι το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα.

Θυμίζουμε πως η συνεργασία του με την εταιρεία παραγωγής του Νίκου Κοκλώνη συνεχίστηκε και μετά τη φυγή του από το Super Κατερίνα στο reality Tv Queen στη συχνότητα του Open.

