Power of Love: Δύναμη αγάπης- Το gala φέρνει έναν χωρισμό και μια αποχώρηση - Απόψε στις 22.00 στον ΣΚΑΪ (Δείτε το trailer)

Η χθεσινή θετική ψηφοφορία έδωσε την κονκάρδα στη Σοφία και στον Αναστάση ο οποίος φάνηκε να ξαφνιάζεται. Ο Γιώργος από την άλλη πλευρά δείχνει να έχει αποκτήσει κάποιες αντιπάθειες με τη Νίκη να μη δέχεται τον τρόπο του.

Λίγο πριν το gala ένα πάρτι διοργανώνεται στο σπίτι των κοριτσιών και είναι όλοι καλεσμένοι. Η Σωτηρία με τον Νίκο δείχνουν να έχουν βρει ένα δικό τους κώδικα επικοινωνίας ορισμένοι όμως τους αντιμετωπίζουν με δυσπιστία…

Το τέλος στη σχέση της Μαρκέλλας και του Δήμου φαίνεται να πλησιάζει με τον επίλογο να γράφεται στο Gala! Η Νίκη είναι εκείνη που έχει κερδίσει μία θέση στην καρδιά του αν και η ίδια νιώθει άβολα με την όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Μπορεί όλοι να ξέρουν την επιλογή της Σοφίας για το ραντεβού που έχει κερδίσει, ο Αναστάσης όμως κάνει την ανατροπή με τη δική του επιλογή!

Ποιος από τους δύο κατάφερε να συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους και θα προστατέψει το σπίτι του; Μία νέα ψηφοφορία αναδεικνύει κι ένα δεύτερο όνομα υποψήφιο προς αποχώρηση. Για ποιο πρόσωπο το ταξίδι του Power of Love θα ολοκληρωθεί

απόψε;

