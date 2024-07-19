Οι Stray Kids κυκλοφόρησαν το μουσικό βίντεο για το νέο τους single, «Chk Chk Boom», με πρωταγωνιστές τους Χιου Τζάκμαν και Ράιαν Ρέινολντς.

Στο μουσικό βίντεο του συγκροτήματος της K-pop οι δύο ηθοποιοί υποδύονται τους χαρακτήρες τους στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel, Wolverine και Deadpool, οι οποίοι συμπαρουσιάζουν επίσης ειδησεογραφικό πρόγραμμα καλωδιακού δικτύου ως μετεωρολόγος και παρουσιαστής ειδήσεων.

Ανάμεσα στα κωμικά αποσπάσματα, το συγκρότημα της K-pop ερμηνεύει το νέο του τραγούδι σε ταράτσα και στους δρόμους πόλης. Το «Chk Chk Boom» είναι το βασικό τραγούδι του νέου μίνι άλμπουμ των Stray Kids, «ATE», το οποίο κυκλοφόρησε σήμερα.

Το συγκρότημα έχει επίσης ανακοινώσει επερχόμενη παγκόσμια περιοδεία από το 2024 έως το 2025 με τίτλο «dominATE» για την υποστήριξη του νέου άλμπουμ, με συναυλίες στην Ασία, την Ευρώπη, τη Βόρεια Αμερική.

Οι Stray Kids συνεισφέρουν με ένα πρωτότυπο τραγούδι με τίτλο «Slash» στην επερχόμενη ταινία της Marvel, «Deadpool & Wolverine».

Το σάουντρακ της ταινίας που θα κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα, περιλαμβάνει επίσης επιτυχίες από τους *NSYNC, Fergie και Goo Goo Dolls.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.