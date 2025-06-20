Έλλη Κοκκίνου: Κάνω 2 φορές τον χρόνο botox - Φοβάμαι πάρα πολύ το νυστέρι (video)

Μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης παραχώρησε στον Νίκο Χατζηνικολάου η γνωστή τραγουδίστρια Έλλη Κοκκίνου. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στην εξωτερική της εμφάνιση και στους τρόπους με τους οποίους την κρατά σε υψηλό επίπεδο, παρά την πάροδο του χρόνου. «Έχω ένα πάρα πολύ καλό DNA, το οποίο έχω κληρονομήσει από τη μαμά μου. Η μητέρα μου είναι μια κούκλα στην ηλικία που είναι, άρα το DNA που έχω κληρονομήσει είναι πολύ σημαντικός παράγοντας, αλλά μόνο αυτό δεν αρκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά η Έλλη Κοκκίνου.

Και πρόσθεσε: «Γυμνάζομαι 3 με 5 φορές την εβδομάδα, δεν καπνίζω, δεν πίνω, κοιμάμαι αρκετές ώρες, δεν ξενυχτάω αν δεν χρειάζεται, άρα γενικότερα είμαι ένας “στρατιώτης” στην καθημερινότητα μου».

Στο ερώτημα, αν αυτό αξίζει τον κόπο, η Έλλη Κοκκίνου απάντησε: «Για μένα αξίζει τον κόπο. Πάντα μου άρεσε η ωραία εμφάνιση από πολύ μικρή. Με μικρές εξαιρέσεις, ήμουν πάντα πάρα πολύ αδύνατη κι αυτό ήθελα να το συνεχίζω. Με μια εξαίρεση όταν μέσα σε δύο χρόνια είχα πάρει 24 κιλά. Έδωσα μεγάλη μάχη να τα χάσω και με έπιασε πείσμα να τα κρατήσω. Είναι θέμα προτεραιοτήτων».

Όσο για την άποψή της για το νυστέρι, η τραγουδίστρια ήταν ειλικρινής: «Το φοβάμαι. Έχω πει ότι κάποια στιγμή, μάλλον, θα το κάνω, αλλά πραγματικά φοβάμαι πάρα πολύ το νυστέρι». Η ίδια αρνήθηκε ότι έχει προχωρήσει σε κάποια αισθητική επέμβαση, ωστόσο αποκάλυψε ότι κάνει μπότοξ: «Δεν μου αρέσουν καθόλου, κάνω δύο φορές τον χρόνο για να είμαι ειλικρινής, με βαριά καρδιά, αλλά πάω στη δερματολόγο μου που το κάνει πολύ ελαφρύ γιατί δεν θέλω να αλλοιώνεται καθόλου το πρόσωπο και να αγριεύει. Θέλω να έχω έκφραση. Και μόνο αυτό. Γενικά δεν μου αρέσουν τα άκρα. Θέλω να αισθάνομαι καλά με τον εαυτό μου. Δεν μου αρέσουν οι παραμορφώσεις. Αυτές φοβάμαι».

Τέλος, η καλλιτέχνιδα αποκάλυψε ότι την περίοδο του διαζυγίου της έπαθε κρίση πανικού. «Έπρεπε να είμαι ψύχραιμη. Δεν ήταν εύκολο. Έπαθα την πρώτη κρίση πανικού. Δεν ήξερα τι είναι η κρίση πανικού, δεν γνώριζα το συναίσθημα, τι παθαίνει ένας άνθρωπος όταν λέμε κρίση πανικού. Κι εκεί έπαθα και το αυτοάνοσο, την άτυπη κοιλιοκάκη. (κοιλιοκάκη, ή αλλιώς εντεροπάθεια από γλουτένη, είναι μία αυτοάνοση εντεροπάθεια που προκαλείται από την κατανάλωση τροφών που περιέχουν γλουτένη, όπως για παράδειγμα το σιτάρι, το κριθάρι και η σίκαλη). Είχα πιεστεί πάρα πολύ και για πάρα πολλούς λόγους, όμως, όταν έχεις ένα παιδί πρέπει να είσαι όσο το δυνατόν πιο ατάραχος και ψύχραιμος γίνεται».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.