Big Brother: Σφοδρή κόντρα Νίκου με Γιώργο: «Ό,τι σου λέει η Νάνσυ το κάνεις»-«Είσαι ο μεγαλύτερος ηθοποιός» (Βίντεο)



Τεράστια η ένταση στο σπίτι τα τελευταία 24ωρα. Διαδοχικές παρεξηγήσεις και καβγάδες οξύνουν τα πνεύματα και οδηγούν σε βαριά ξεσπάσματα.

Ένα από αυτά έλαβε χώρα στον κήπο. Ο Νίκος συγκρούστηκε με Νάνσυ και Γιώργο με αφορμή θέμα προηγούμενης μέρας.

Ο παίκτης κατηγόρησε τον ποδοσφαιριστή ότι δέχεται εντολές από τη Νάνσυ, ενώ εκείνος τον αποκάλεσε ψεύτη.

Οι δύο μέχρι πριν λίγες μέρες φαινόταν να εκτιμούν και να συμπαθούν ο ένας τον άλλο. Άλλωστε πρόκειται για τους 2 από τους 3 που ξεκινώντας το παιχνίδι βρέθηκαν στο κρυφό δωμάτιο και πέρασαν παραπάνω χρόνο μεταξύ τους.

Αυτή τη στιγμή πάντως οι δύο άλλοτε φίλοι φαίνεται να έχουν έρθει σε ολική ρήξη. Μάλιστα ο Γιώργος αργότερα μιλώντας με Νάνσυ και Αργυρώ ανέφερε για τον Νίκο πως από τότε που ακούστηκε η ιστορία του στο Live της Κυριακής έχει αλλάξει συμπεριφορά και «εκμεταλλεύεται τα πάντα».

