Ellen Pompeo: Η αγαπημένη μας Meredith αποχαιρετά το «Grey’s Anatomy» έπειτα από 19 σεζόν

Για σχεδόν δύο δεκαετίες, η σειρά «Grey's Anatomy» είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές στην ιστορία του ABC, με αξιαγάπητους χαρακτήρες, που έχουν μείνει στο κοινό από την πρεμιέρα της στις 27 Μαρτίου 2005. Με την πάροδο των χρόνων, διαχειρίστηκε καλά τις διάφορες αλλαγές στο καστ και συνεχίζει να παραμένει μια από τις πιο δημοφιλείς σειρές. Τώρα, η πρωταγωνίστριά της, Ellen Pompeo, ανακοίνωσε και επίσημα ότι θα αποχωρήσει από τη σειρά μετά από 19 σεζόν.

Ο χαρακτήρας της Meredith Grey αν και δεν είχε πλέον τόσο μεγάλη βαρύτητα, ήταν η σύνδεση του παλιού με το νέο, οπότε η αποχώρησή της, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει σοκάρει τους «φανατικούς» της σειράς.

Ωστόσο, η ίδια σημειώνει ότι η σειρά θα συνεχιστεί και ότι η ίδια πιθανότατα θα κάνει μια guest εμφάνιση στο μέλλον, αλλά θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν οι θαυμαστές θα παραμείνουν πιστοί στη σειρά τώρα που η βασική πρωταγωνίστριά της έφυγε.

